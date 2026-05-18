La direcció dels Agents Rurals respecta la vaga, però remarca que treballen per donar resposta a les demandes

La directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez, considera que la vaga “és un dret”, després de l'anunci dels sindicats per reclamar millores laborals i denunciar precarietat estructural. Pérez ha dit que treballen per donar resposta a aquestes demandes del cos, i per això han fet el Pla estratègic que preveu fins a 1.300 agents en l’horitzó 2030. El cap del cos, Josep Antoni Mur, ha incidit en el dispositiu per combatre la pesta porcina africana (PPA) a Collserola i ha comentat que volen avançar “el màxim possible” en la captura de senglars per mirar de fer el “buit sanitari” i alliberar agents de cara a la calor i la temporada d’estiu. S’estima que encara hi ha entre 500 i 700 animals per capturar al perímetre.
Pérez ha recordat que el cos d’Agents Rurals té 40 anys, durant els quals no han pogut donar el que necessitaven com a tal. La manca d’efectius s’arrossega sobretot des de 2009, amb una pèrdua “lenta però continuada” perquè no es van fer les convocatòries per incorporar agents i substituir els que s’han anat jubilant o plegant. En aquell moment, es va fer un primer Pla estratègic i el cos no arribava als 500 agents. Actualment són prop de 700.
De moment, els sindicats han convocat tres dies de vaga i des de la direcció del cos s’està parlant amb les organitzacions per definir serveis mínims i garantir la cobertura del territori mentre durin les protestes. De moment, es desconeix quin serà l’abast de la vaga i per això segueixen les converses per mirar d’aclarir-ho.
En qualsevol cas, Mur ha remarcat que abans que arribi l’estiu, una de les prioritats encara és l’erradicació del brot de PPA entre senglars a la zona de Collserola. Els Agents Rurals lideren el grup d’intervenció que diàriament reuneix unes 150 persones per fer batudes, retirar cadàvers i prendre mostres a la zona perimetrada, que suma unes 50.000 hectàrees.
D’aquestes 150 persones, 50 són agents rurals i 100 són externes. Mur ha assegurat que està previst incorporar 100 persones més de l’empresa privada Tragsa per poder alliberar agents rurals de cara a l’estiu. I es que a la zona on hi ha la PPA encara queda feina perquè s’estima que hi podria haver entre 500 i 700 animals que queden vius, tot i que aquesta xifra és imprecisa, perquè els drons per fer el seguiment dels senglars, no poden veure el que hi ha entre els arbres de les zones més boscoses. Per això, ha afegit Mur, s’estan instal·lant càmeres de fototrampeig, per saber exactament quants en queden.
Pla Estratègic 2026-2030
La direcció dels Agents Rurals ha presentat aquest dilluns a Lleida el Pla Estratègic fins al 2030 després de fer la primera explicació la setmana passada a Igualada. L’objectiu és aproximar-se a la xifra de 1.300 agents rurals amb la prioritat del patrullatge de proximitat al territori i tenir presència permanent als Espais Naturals Protegits, sobretot els caps de setmana i a les vacances. També es vol incrementar la cobertura horària, ja que actualment, no tenen cobertura nocturna. El cos també crearà la nova àrea regional Metropolitana Sud a Igualada.
Els Agents Rurals generen unes 200.000 actuacions a l’any i per això volen analitzar bé aquesta activitat per optimitzar recursos i donar un millor servei a la ciutadania. Preveuen incorporar aplicacions d’IA per al seu dia a dia, com per exemple per poder fer seguiment de la població d’ossos al Pirineu, amb reconeixement facial.