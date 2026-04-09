Interior justifica per criteris «d'urgència» la formació als Agents Rurals en una base militar espanyola

El Govern defensa l'ús de la base militar espanyola de Sant Climent Sescebes per a una formació d'autodefensa dels Agents Rurals. En unes respostes parlamentàries a preguntes de Junts i la CUP, a les quals ha tingut accés Nació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, esgrimeix criteris "d'urgència" en l'elecció de les instal·lacions de la caserna militar, ja que no es va trobar cap altre espai disponible per poder dur a terme aquesta formació. La titular de la cartera assegura que els serveis territorials de Girona de la conselleria van intentar habilitar un altre espai "que complís tots els requisits" necessaris, però no es va aconseguir cap confirmació fins després de la data prevista per a la formació.
En detall, la consellera Parlon afirma que "van intentar habilitar un altre espai que complís tots els requisits, mitjançant gestions i contactes per obtenir-ne la disponibilitat i l’autorització durant les setmanes prèvies a la realització de la formació". Tanmateix, malgrat la urgència, "no es va obtenir cap confirmació d’ús d’espais alternatius fins després de la data prevista per a la pràctica". Tenint en compte aquesta situació, doncs, el Govern es va acabar decantant per dur a terme la formació en aquesta base militar. L'ús de la caserna de Sant Climent Sescebes va aixecar molta polseguera, i tant ERC com Junts van presentar una bateria de preguntes per reclamar explicacions a Parlon. A més, també es va organitzar una resposta ciutadana per aturar la formació, que va tallar la carretera el dia en què havien de començar les sessions. La formació no es va dur a terme.
L'ús de la base militar espanyola no és nou. Tal com recorda la consellera Parlon en la resposta parlamentària, la cessió de les instal·lacions esportives de la caserna militar de Sant Climent Sescebes es realitza des de 2019 i "respon únicament a una necessitat d’espai o instal·lació, sense cost econòmic, que permet fer la pràctica formativa en procediments d’autoprotecció a tots els agents de l’àrea regional de Girona". Segons assegura, la disposició d'aquestes instal·lacions està disponible per a tots els cossos de la Generalitat, incloent-hi els Agents Rurals.
Nova ubicació per a la formació d'autodefensa
En resposta a una pregunta registrada per ERC relacionada amb els mateixos fets, la titular de la cartera d'Interior també assegura que, després de la polèmica amb la base militar de Sant Climent Sescebes, "avui dia no hi ha previst l’ús de les instal·lacions esportives" de la caserna espanyola. El passat 18 de febrer, després de les crítiques, els Agents Rurals van proposar traslladar la formació d'autodefensa a Girona. Fonts del cos detallaven a l'ACN que, aquell mateix matí, ja van rebre el de l'Ajuntament de Girona fer la formació al pavelló de Fontajau, motiu pel qual era qüestió de dies poder començar a fer les sessions al pavelló municipal gironí.
Les pràctiques de la formació d'autodefensa són obligatòries per a tots els membres del cos d'Agents Rurals i es duen a terme, com a mínim, dues vegades l'any. Tal com recorda la consellera Parlon, "aquestes tenen per objecte entrenar les tècniques d’autoprotecció i els procediments de seguretat establerts en els procediments normalitzats de treball de l’àmbit general, que estableixen la manera en què els agents han de realitzar les seves funcions d’inspecció i vigilància davant de persones per tal de garantir la mateixa seguretat i la de les persones inspeccionades".
Tenint en compte que són unes pràctiques obligatòries, i a causa de la urgència per trobar lloc, el Govern va donar llum verda a fer servir les instal·lacions de la base militar de Sant Climent Sescebes. Després de les crítiques, però, la consellera ja ha deixat clar que, ara com ara, no se'ls dona cap ús per la formació d'alguns dels treballadors del cos de la Generalitat.