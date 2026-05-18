La desfilada de gala omple el centre de Lleida en el punt àlgid dels 30 anys de Moros i Cristians

La 30a edició de la Festa de Moros i Cristians de Lleida ha viscut aquest diumenge un dels actes més destacats i multitudinaris de la programació com ho és l'entrada de lluïment, la desfilada de gala per diferents carrers del centre de la ciutat. Les sis comparses, tres del bàndol moro i tres del cristià, han desfilat al ritme de música en directe des de la Porta del Lleó de la Seu Vella fins a arribar a la Paeria. L'esdeveniment, que congrega més de 700 persones entre festers, músics i grups d'animació i teatre, és l'acte previ a la batalla final per decidir quin dels dos bàndols conquereix la ciutat fins a l'any vinent i tancar, així, un cap de setmana fester que reviu el passat de la capital del Segrià.
Centenars de persones han fet seguiment d'un dels plats forts de la programació al llarg de tota la desfilada que recorre els carrers Sant Martí, Tallada i Cavallers i les avingudes Blondel i Madrid fins a arribar a la Paeria. El cap de setmana ha culminat amb la conquesta del bàndol cristià, que posarà fi a l'ocupació mora del darrer any.
De fet, la batalla final recupera les dues ubicacions de 2024, de manera que es desenvoluparan les primeres escenes a l'espai situat al costat de la Canonja, després del Pont Llevadís, i una segona representació davant la porta dels Apòstols. La direcció artística va a càrrec de Ramon Caballol i l'equip de Sac Espectacles.
El president de l'Associació de Moros i Cristians de Lleida, Josep Lluís Gázquez, ha assegurat que la festa arriba als 30 anys "amb bona salut". "La principal novetat és que tornem a sortir, perquè organitzar això un any rere l'altre no és gens senzill", ha explicat. Així mateix, Gázquez ha destacat la importància d'aquest cap de setmana fester per la capital del Segrià i la ciutadania. "Actualment, és un referent de cultura tradicional i popular. La ciutat de Lleida sense aquesta festa no s'entendria", ha conclòs.
Els autors dels textos de les Ambaixades d'enguany han estat escrites pel periodista Jordi Sebastià, mentre que els diàlegs de la batalla final són de l'escriptora, filòloga i divulgadora literària, Joana-Alba Cercós. Les cinc bandes participants d'enguany han estat Ilerband, Banda Associació Musical La Ermitana de Peníscola, Banda Municipal Ciudad de Fraga, Banda de Música Ciutat de Benicarló i Banda de Música de la Asociación Musical Miralbueno.
La festa va donar el tret de sortida aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Joan amb el desafiament entre bàndols i amb la reclamació dels cristians per la rendició mora. Una de les característiques pròpies de la Festa de Moros i Cristians de Lleida és l'alternança de triomf i derrota entre les comparses mores i cristianes.