L'agenda del cap de setmana a Lleida: 11 i 12 d'abril

“La brama del cérvol”: una comèdia sobre el buit contemporani
La companyia La Calòrica presenta a Lleida La brama del cérvol, una proposta teatral que combina humor, reflexió i crítica social en un mateix escenari. L’obra, de 115 minuts de durada, se situa en un vell hotel de muntanya on diversos personatges hi arriben buscant una experiència única: escoltar la brama del cérvol. Tot i això, el que hi troben és una confrontació amb les seves pròpies inquietuds. Amb històries creuades, la peça aborda temes com l’ansietat, la solitud i la necessitat de viure intensament en una societat aparentment connectada. L’obra juga amb la paradoxa d’experiències “inèdites” però estandarditzades, en un relat tan individual com col·lectiu. La direcció manté el segell característic de la companyia, amb un llenguatge escènic àgil i irònic. L’espectacle es presenta com una mirada lúcida i contemporània sobre les contradiccions actuals. El preu de les entrades és de 20 euros, amb descompte per a Amics de Cultura Lleida. Una oportunitat per gaudir d’un teatre que interpel·la i diverteix alhora.
Rakhmàninov ressona amb força en una vetllada simfònica
L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) arriba amb un programa destacat encapçalat per la Segona Simfonia de Serguei Rakhmàninov. Sota la direcció de Stephanie Childress i amb Denis Kozhukhin al piano, el concert promet una experiència musical intensa. La vetllada s’inicia amb Hélios de Carl Nielsen, una peça que evoca la sortida del sol amb una gran força descriptiva. A continuació, el pianista rus interpreta una obra de Prokófiev, marcada per la seva complexitat i polèmica recepció. La Segona de Rakhmàninov, d’una gran riquesa orquestral, va suposar la recuperació artística del compositor després del fracàs inicial de la seva Primera Simfonia. L’obra destaca per la seva extensió i el seu caràcter postromàntic. El concert ofereix un recorregut per diferents sensibilitats musicals del nord d’Europa. Les entrades tenen un preu general de 25 euros, amb descompte per a abonats culturals. Una cita imprescindible per als amants de la música clàssica.
Bellcaire es transforma en escenari amb el Festival de Circ
Bellcaire d’Urgell acull una nova edició del Festaire, el seu festival de circ, que omple els carrers de vida, humor i espectacle. Durant tot el cap de setmana, el municipi es converteix en un gran escenari a l’aire lliure amb propostes per a tots els públics. El programa inclou nou espectacles de set companyies, combinant malabarismes, acrobàcies i números de clown. Dissabte a la tarda s’inicien les activitats amb tallers de circ i diverses actuacions destacades. Diumenge continua la programació amb més tallers i espectacles familiars repartits en diferents espais. El festival aposta per una oferta cultural inclusiva i gratuïta, facilitant l’accés a la cultura. Companyies reconegudes aporten qualitat i diversitat artística al cartell. L’ambient festiu i participatiu és un dels grans atractius de l’esdeveniment. Organitzat per l’Ajuntament, el Festaire es consolida com una cita destacada al territori. Una proposta ideal per gaudir del circ en un entorn proper i dinàmic.
La Passió de Cervera: cinc segles d’història viva
La Passió de Cervera torna un any més amb una de les representacions més emblemàtiques del patrimoni cultural català. Declarada Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra, aquesta tradició es remunta a més de 500 anys d’història. L’espectacle escènic recrea la vida i mort de Jesucrist, tot connectant temes universals amb la realitat actual. La proposta posa en relleu aspectes com la violència, la corrupció del poder o la injustícia, que continuen vigents avui dia. Les representacions tenen lloc en diverses dates entre març i abril, amb sessions de tarda. Cada funció inclou dos descansos i una durada aproximada de tres hores i mitja. A més del seu valor religiós, l’obra permet entendre millor el context de moltes peces d’art sacre. El muntatge destaca per la participació col·lectiva i la implicació del territori. Les entrades oscil·len entre els 8 i els 23 euros. Una experiència cultural que combina tradició, història i emoció.