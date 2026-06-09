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Cultura

Xavier Grasset presentarà el seu nou llibre aquest dissabte a Balaguer i Lleida

La periodista Magda Gregori serà l’encarregada de conduir l’acte i conversar amb l’autor sobre els continguts i les reflexions d"El bon gust"

  • Xavier Grasset -

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Publicat el 09 de juny de 2026 a les 16:20
Actualitzat el 09 de juny de 2026 a les 16:46

El periodista i escriptor Xavier Grasset presentarà aquest dissabte el seu nou llibre, El bon gust, en dues cites literàries a les comarques de Ponent. La primera tindrà lloc a les 11 del matí a la llibreria L’Argonauta de Balaguer, mentre que la segona se celebrarà a les 13 hores a Abacus Lleida.

Les dues presentacions comptaran amb la participació de la periodista Magda Gregori, que serà l’encarregada de conduir l’acte i conversar amb l’autor sobre els continguts i les reflexions que recull l’obra.

A El bon gust, Grasset proposa un recorregut íntim i evocador a través dels records, els sabors i les experiències que han marcat la seva trajectòria personal i col·lectiva. Amb una escriptura acurada i plena de sensibilitat, l’autor reflexiona sobre el menjar, la cultura, la conversa, el territori i les persones que han contribuït a construir la seva mirada sobre el món.

El llibre reuneix un conjunt de textos que combinen memòria i reflexió, en què els detalls de la vida quotidiana es barregen amb una visió més àmplia de la societat i de la cultura catalana contemporània. L’obra estableix un diàleg constant entre la tradició i la modernitat, entre la nostàlgia pels records i la voluntat d’entendre el present.

Una reivindicació del temps lent i de les petites coses

A través de les seves pàgines, Grasset reivindica el valor del temps pausat, dels moments compartits i de les experiències que donen sentit a la vida. L’autor parla de sabors i sabers, d’absències que continuen presents en la memòria i de paisatges que acaben definint una manera de ser i d’entendre el país. El resultat és un homenatge emotiu i lúcid a aquells elements que conformen la identitat col·lectiva, escrit amb l’elegància narrativa i la capacitat d’observació que han caracteritzat la seva trajectòria periodística.

Entre el record i la celebració, El bon gust ofereix un retrat profund i alhora proper de la cultura catalana actual, convertint la memòria personal en una finestra oberta a experiències compartides per diverses generacions.

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