Xavier Grasset presentarà el seu nou llibre aquest dissabte a Balaguer i Lleida

El periodista i escriptor Xavier Grasset presentarà aquest dissabte el seu nou llibre, El bon gust, en dues cites literàries a les comarques de Ponent. La primera tindrà lloc a les 11 del matí a la llibreria L’Argonauta de Balaguer, mentre que la segona se celebrarà a les 13 hores a Abacus Lleida.
Les dues presentacions comptaran amb la participació de la periodista Magda Gregori, que serà l’encarregada de conduir l’acte i conversar amb l’autor sobre els continguts i les reflexions que recull l’obra.
A El bon gust, Grasset proposa un recorregut íntim i evocador a través dels records, els sabors i les experiències que han marcat la seva trajectòria personal i col·lectiva. Amb una escriptura acurada i plena de sensibilitat, l’autor reflexiona sobre el menjar, la cultura, la conversa, el territori i les persones que han contribuït a construir la seva mirada sobre el món.
El llibre reuneix un conjunt de textos que combinen memòria i reflexió, en què els detalls de la vida quotidiana es barregen amb una visió més àmplia de la societat i de la cultura catalana contemporània. L’obra estableix un diàleg constant entre la tradició i la modernitat, entre la nostàlgia pels records i la voluntat d’entendre el present.
Una reivindicació del temps lent i de les petites coses
A través de les seves pàgines, Grasset reivindica el valor del temps pausat, dels moments compartits i de les experiències que donen sentit a la vida. L’autor parla de sabors i sabers, d’absències que continuen presents en la memòria i de paisatges que acaben definint una manera de ser i d’entendre el país. El resultat és un homenatge emotiu i lúcid a aquells elements que conformen la identitat col·lectiva, escrit amb l’elegància narrativa i la capacitat d’observació que han caracteritzat la seva trajectòria periodística.
Entre el record i la celebració, El bon gust ofereix un retrat profund i alhora proper de la cultura catalana actual, convertint la memòria personal en una finestra oberta a experiències compartides per diverses generacions.