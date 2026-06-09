Rècord de participació a les PAU a Lleida amb 2.694 estudiants i controls per detectar dispositius

Un total de 2.694 estudiants han iniciat aquest dimarts les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a les diferents seus de Lleida, la Seu d’Urgell, Tàrrega, Tremp i Vielha, una xifra rècord que representa un increment de gairebé el 10% respecte de l’any passat.
La jornada ha començat sense incidències destacables i amb la incorporació d’un nou sistema de control basat en detectors de dispositius electrònics, una prova pilot impulsada per reforçar la seguretat i evitar possibles casos de còpia durant els exàmens. Segons el coordinador de les PAU a Lleida, Xavier Gómez Arbonés, aquesta eina complementa la tasca de vigilància dels tribunals i permet detectar mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars o altres aparells de comunicació.
Els estudiants han arribat als centres examinadors a partir de les vuit del matí entre nervis i últims repassos. A les nou en punt ha començat el primer examen, corresponent a Llengua Castellana i Literatura, que com és habitual ha obert les proves.
Tolerància zero amb els dispositius electrònics
Els detectors implantats en aquesta convocatòria poden identificar emissions de dades electròniques, tot i que no assenyalen directament cap alumne. El Departament de Recerca i Universitats recorda que tots els dispositius han de romandre apagats i guardats dins de bosses o motxilles durant els exàmens.
Qualsevol estudiant sorprès utilitzant un dispositiu electrònic serà expulsat de la prova i obtindrà una qualificació de zero en aquella matèria. A més, la comissió organitzadora pot aplicar sancions addicionals, incloent-hi l’anul·lació de la resta d’exàmens.
Gómez ha destacat que els casos de còpia són poc habituals i que cada any només se’n detecten situacions puntuals. De fet, ha recordat que l’any passat un alumne va ser sancionat per tenir el telèfon mòbil encès durant una prova.
Sense canvis en el model d’examen
Les PAU mantenen enguany la mateixa estructura introduïda el curs passat. Les proves inclouen 35 matèries i es divideixen en una fase general obligatòria de cinc exàmens i una fase específica voluntària destinada a millorar la nota d’admissió.
També es mantenen els criteris de correcció, que valoren especialment la claredat, coherència i correcció lingüística de les respostes. En les matèries de llengua, les faltes poden restar fins a dos punts en el conjunt de l’examen, mentre que en altres assignatures amb redacció es pot descomptar fins a un 10% de la puntuació per errors d’expressió o presentació.
Segons Gómez, la tendència continua sent avançar cap a unes proves més competencials i menys memorístiques, orientades a avaluar les capacitats dels estudiants més enllà de la simple reproducció de continguts.
Un nou tribunal per absorbir l’augment d’alumnes
L’increment de participants ha obligat a habilitar un catorzè tribunal a la demarcació. Dels 2.694 estudiants inscrits, 2.145 provenen del Batxillerat, 201 es presenten per lliure, 119 procedeixen de sistemes educatius estrangers i 229 són alumnes de cicles formatius de grau superior que realitzen exàmens de la fase específica.
A la ciutat de Lleida s’han distribuït els estudiants entre els diferents campus de la Universitat de Lleida: 1.493 alumnes a Cappont, 393 a Agrònoms i 164 al campus de la Salut. La resta es reparteixen entre la Seu d’Urgell (244), Tàrrega (234), Tremp (99) i Vielha (62).
En total, hi participen 14 presidents de tribunal i 136 vigilants i correctors, que gestionaran més de 15.000 exàmens durant els tres dies de proves.
Les PAU continuaran aquest dimecres i dijous. Les qualificacions provisionals es faran públiques el 23 de juny, mentre que els resultats definitius es coneixeran el 29 de juny.