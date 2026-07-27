Raimat avança la verema a un rècord històric per l'impacte de la calor

Les altes temperatures registrades durant els últims mesos han obligat Raimat a iniciar aquest dilluns la verema més primerenca dels seus 109 anys d'història. L'avançament de la maduració del raïm és una nova mostra dels efectes del canvi climàtic sobre la vinya, una realitat que el celler lleidatà assegura que ja forma part del dia a dia.
Malgrat aquest escenari, les perspectives són optimistes. El celler preveu collir prop de nou milions de quilos de raïm, dels quals uns quatre milions es destinaran a l'elaboració dels vins de Raimat i cinc milions a la producció de cava. A més, els responsables destaquen que el fruit presenta un excel·lent estat sanitari i manté uns nivells d'acidesa que fan preveure una collita de gran qualitat.
Per adaptar-se a les onades de calor, la finca ha modificat la manera de treballar la vinya. Una de les principals novetats és que ja no es retiren les fulles dels ceps, sinó que es mantenen perquè protegeixin els gotims de la radiació solar. Paral·lelament, també s'ha reforçat el reg de suport, aprofitant les reserves d'aigua acumulades després d'un hivern i una primavera especialment plujosos.
Segons el director del celler, Joan Esteve, el sector haurà de conviure amb aquestes noves condicions climàtiques. L'adaptació, però, no implica grans increments de costos, sinó una reorganització de totes les feines agrícoles, des de la poda fins a la recol·lecció.
La verema ha començat amb les varietats chardonnay, pinot noir i xarel·lo, i s'allargarà fins a mitjans d'octubre amb la collita de varietats negres com cabernet sauvignon, garnatxa i ull de llebre. Per preservar la qualitat del raïm i evitar els episodis de màxima calor, els treballs es concentren durant la nit i les primeres hores del matí, una organització que també millora les condicions laborals dels prop de 80 treballadors que participen en la campanya.
Un altre dels canvis que viu la finca és la transformació del seu model productiu. Actualment, vuit de cada deu quilos de raïm són varietats blanques, una aposta que respon a l'augment de la demanda d'aquests vins en detriment dels negres. Varietats com l'albariño i el godello han guanyat protagonisme en els darrers anys tant al mercat estatal com a l'internacional.
Pel que fa a les exportacions, Raimat assegura que els aranzels dels Estats Units no han frenat les vendes, especialment de vins blancs, i considera que l'evolució del tipus de canvi entre el dòlar i l'euro té un impacte més gran sobre el negoci que les mateixes taxes comercials.
La campanya d'enguany tindrà també un valor simbòlic. Si es compleixen les previsions, el celler superarà el milió de tones de raïm collides des de la primera verema, l'any 1917, una producció que equival aproximadament a 900 milions d'ampolles elaborades al llarg de més d'un segle d'història.