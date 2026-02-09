Les temperatures extremes augmenten l’activitat a urgències

Les temperatures extremes – tant elevades com baixes – impacten en la demanda d’atenció urgent als hospitals de Catalunya, segons l’estudi multicèntric publicat a "Revista Emergencias", titulat "Impacto de la temperaturas extremas en la consultas a los servicios hospitalarios de urgencias (2020-2025)". Aquest treball científic, coordinat per personal investigador català i realitzat a partir de dades de 8 centres hospitalaris públics catalans, analitza l’evolució dels patrons de consulta a urgències en relació amb els episodis de temperatures extremes entre el 2020 i el 2025. Els resultats indiquen que les onades de calor – cada vegada més freqüents i intenses – i els períodes de fred intens, s’associen a un augment de visites a urgències.
Aquest increment es deu, principalment, a l’agreujament de patologies cardiovasculars i respiratòries, trastorns metabòlics i altres complicacions mèdiques que es desencadenen o s’agreugen amb l’estrès tèrmic.
L’estudi, liderat pel director clínic territorial d’Urgències, professor de la Universitat de Lleida (UdL) i responsable del grup de recerca ERLab, recerca en urgències i emergències, Oriol Yuguero, destaca que la pressió assistencial no és uniforme, sinó que tendeix a augmentar de manera marcada en períodes estacionals amb temperatures fora de la normal climatològica. Aquestes situacions generen una major càrrega de treball per als equips d’urgències i poden comprometre la resposta hospitalària si no es preveuen mesures de planificació i adaptació assistencial.
A més, el personal investigador subratlla que la vulnerabilitat de determinats col·lectius – com ara les persones grans, amb malalties cròniques o amb menors recursos per accedir a climatització adequada - contribueix de manera significativa a la freqüència i gravetat de les consultes derivades de temperatures extremes. Els autors de l’estudi assenyalen que aquests resultats són coherents amb altres evidències internacionals que documenten l’impacte dels episodis de calor sobre l’activitat dels serveis d’urgències i la salut pública en general.