71 milions: el premi més gran de la història de l'ONCE cau a Lleida

Lleida està d'enhorabona. El premi més gran de la història de l'ONCE a l'estat espanyol ha caigut a la capital del Segrià. Segons ha explicat l'agència EFE, l'Eurojackpot ha estat venut al Polígon del Segre de Lleida pel venedor Sergio Martin per un valor de 71 milions d'euros.
L'ONCE, a través d'un comunicat, ha assegurat que el bitllet premiat és de primera categoria (és a dir, cinc números i dos sols) i ha estat repartit per aquest venedor català en un itinerari de venda ambulant que fa cada dia a través dels bars de la zona.
En declaracions a EFE, Martín ha celebrat haver estat la persona encarregada d'atorgar un bitllet amb una càrrega milionària. És el primer cop que ven un premi en els tres anys i mig que fa que reparteix números de l'ONCE: "M'he estrenat en gran, amb una immensa il·lusió", ha relatat a l'agència.
"Sempre he donat premis petits, uns 200 o 500 euros, però avui he donat el més gran de la meva vida. Estic molt content, perquè he fet feliç a un client i de rebot a la meva ciutat", ha afegit. L'ONCE, a través de les xarxes socials, ha reivindicat el fet que "Lleida està buscant el guanyador dels 71 milions de l'Eurojackpot". Ara per ara es desconeix qui és l'agraciat.
El sorteig d'aquest gran premi europeu se celebra tots els dimarts i divendres a Hèlsinki (Finlàndia) oferint grans pots d'un mínim de 10.000 euros, que creix cada setmana en cas que no hi hagi guanyadors de primera categoria. No és la primera vegada que Catalunya és el territori on cau l'Eurojackpot.
En el darrer cas només van ser una mica més de 500.000 euros per a una persona que va rebre un premi de tercera categoria. També es va desconèixer qui va ser la persona que va aconseguir endur-se mig milió d'euros en terres catalanes.