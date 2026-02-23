Lleida lidera l’augment dels lloguers a Catalunya amb una pujada del 5,6% el tercer trimestre del 2025

La demarcació de Lleida va registrar el creixement més intens dels preus del lloguer a Catalunya durant el tercer trimestre del 2025, amb un increment del 5,66% respecte del trimestre anterior, fins als 530,7 euros mensuals de mitjana, segons les dades publicades per l’Institut Català del Sòl (Incasòl).
El preu mitjà del lloguer a Catalunya es va situar en 876,83 euros durant el tercer trimestre del 2025, un 2,5% més que en el període anterior i un 0,9% per sobre del primer trimestre del 2024, l’últim abans de l’aplicació del topall estatal als municipis declarats zona de mercat residencial tensionat.
En aquest context, Lleida va destacar com la demarcació amb l’augment percentual més elevat. El preu mitjà va passar dels 502,27 euros entre abril i juny als 530,7 euros entre juliol i setembre, consolidant-se com el territori amb la pujada trimestral més accentuada del país. També en nombre de contractes es va registrar un repunt notable: se’n van signar 1.542, un 7,5% més que el trimestre anterior.
Per contra, Tarragona va ser l’única demarcació on els lloguers van baixar lleugerament, fins als 595,05 euros mensuals de mitjana, 1,39 euros menys que en el segon trimestre. Barcelona es va mantenir com la demarcació amb els imports més elevats, amb una mitjana de 969,32 euros (+2,47%), seguida de Girona, amb 696,3 euros (+4,11%). A la ciutat de Barcelona, el preu mitjà va arribar als 1.153,11 euros, un 1,5% més que el trimestre anterior, però encara un 3,3% per sota del nivell registrat abans de la regulació.
En conjunt, es van formalitzar 26.962 contractes de lloguer a Catalunya durant el tercer trimestre, un 2% més que entre abril i juny, però lluny dels 34.495 signats el primer trimestre del 2024, abans de l’entrada en vigor de la llei estatal d’habitatge i la declaració de zones tensionades.
Als municipis regulats, el preu mitjà es va situar en 894,78 euros, un 2,7% més que el trimestre anterior. En canvi, als municipis no tensionats —on no s’aplica el topall— el preu mitjà va baixar lleugerament fins als 617,41 euros, un 0,8% menys.
Segons el Departament de Territori, l’evolució trimestral és “coherent” amb el sistema de fixació de preus, ja que els nous contractes prenen com a referència les rendes anteriors actualitzades amb l’IPC acumulat o bé amb l’índex corresponent. El Govern defensa que els preus als municipis tensionats es mantenen pràcticament estables i creixen per sota de la inflació, mentre que fora de les zones regulades l’increment acumulat supera el 5% des del primer trimestre del 2024.