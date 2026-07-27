Una fotografia inèdita permet reconstruir l’aspecte del desaparegut retaule del Roser de Santa Maria d’Organyà

Una imatge conservada a l’Arxiu Nacional de Catalunya ha fet possible recuperar la memòria visual del retaule barroc dedicat a la Mare de Déu del Roser que havia presidit una de les capelles de l’església de Santa Maria d’Organyà. Es tracta d’una peça patrimonial desapareguda de la qual, fins ara, no es coneixia cap fotografia accessible públicament.
La descoberta l’ha fet la documentalista i activista cultural Montserrat Riu després de consultar el portal Arxius en Línia de la Generalitat. En cercar documentació relacionada amb Organyà, va localitzar diverses fotografies del fons dels Germans Roig, entre les quals hi havia una instantània del retaule. Segons els registres dels fotògrafs, la imatge va ser captada el 17 de juliol de 1923.
Per a Riu, la troballa representa una aportació molt rellevant per a la història del municipi. Tot i que l’existència de la capella del Roser era àmpliament coneguda gràcies a la documentació històrica, fins ara no s’havia conservat cap testimoni gràfic del seu retaule. La documentalista considera que la fotografia permet completar una part important del patrimoni desaparegut de la vila.
La capella on es trobava la peça estava situada en un lateral del temple i va ser eliminada durant les obres de reforma de l’any 1911. La principal hipòtesi és que, després d’aquella intervenció, el retaule fos traslladat a un altre espai de l’interior de l’església, on hauria romàs fins que se’n va perdre el rastre. Riu apunta que és molt probable que fos destruït durant els primers mesos de la Guerra Civil, coincidint amb els episodis de destrucció de patrimoni religiós que van afectar nombroses poblacions de la comarca.
Malgrat la manca de descripcions exhaustives de l’obra, la fotografia permet identificar-ne les característiques principals. Es tractava d’un retaule barroc de fusta policromada presidit per la Mare de Déu del Roser, representada amb corona i nimbe radiant. A banda i banda hi figuraven Sant Domènec de Guzmán i Santa Caterina de Siena, mentre que la part superior estava coronada per uns àngels sostenint un orgue, un element iconogràfic que podria estar relacionat amb la confraria del Roser i la tradició musical vinculada a aquesta devoció.
Arran de la descoberta, Montserrat Riu ha demanat a l’Ajuntament d’Organyà i al Bisbat que impulsin iniciatives per divulgar aquest element del patrimoni local. Entre les propostes plantejades hi ha la instal·lació d’una reproducció de la fotografia a l’interior de Santa Maria, acompanyada d’un plafó explicatiu que en contextualitzi la història.
Les primeres referències documentals de la capella del Roser es remunten al 1788, quan el viatger i funcionari Francisco de Zamora va descriure els altars de l’església. Posteriorment, l’espai també apareix representat en un plànol del temple elaborat l’any 1853 pel cos d’Enginyers de l’Exèrcit de la Comandància de Lleida.
Per donar a conèixer els detalls de la investigació, Montserrat Riu oferirà una visita guiada a l’església de Santa Maria d’Organyà el pròxim 10 d’agost a les 21.00 hores. L’activitat explicarà la història del retaule i el procés que ha permès recuperar-ne la imatge, afegint un nou capítol a la rica trajectòria patrimonial d’un temple estretament vinculat també amb la descoberta de les Homilies d’Organyà.