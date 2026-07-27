Els Bombers treballen en un incendi a la Seu d'Urgell

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació agrícola i camps de rostolls declarat a la Seu d'Urgell. El telèfon del 112 ha rebut l'avís del foc a les 13.51 hores d'aquest dilluns. Segons informen els Bombers, les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el cos d'emergències hi treballa amb sis dotacions terrestres.\r\n\r\n\r\nTreballem en un incendi de vegetació agrícola i camps de rostolls a la Seu d'Urgell (avís 13.51h @112). Les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Hi hem desplegat sis dotacions terrestres #bomberscat. pic.twitter.com/egOVWFJ3wP\r\n— Bombers (@bomberscat) July 27, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nANÀLISI\r\n\r\nCrisi climàtica o «netejar boscos»? La falsa dicotomia per explicar els megaincendis Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n