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Els Bombers treballen en un incendi a la Seu d'Urgell

Societat

  • L'incendi declarat a la Seu d'Urgell aquest dilluns -

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Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 17:23

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació agrícola i camps de rostolls declarat a la Seu d'Urgell. El telèfon del 112 ha rebut l'avís del foc a les 13.51 hores d'aquest dilluns. Segons informen els Bombers, les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el cos d'emergències hi treballa amb sis dotacions terrestres.

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