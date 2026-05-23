Nova edició de l'Aplec del Caragol de rècord: prop de 17.000 penyistes i 124 colles

L'Aplec del Caragol de Lleida ha donat el tret de sortida oficial a la 45a edició amb la celebració de "Lo Caragolasso", l'acte inaugural de la festa gastronòmica per excel·lència de la capital del Segrià. La cita, una de les més destacades de la programació, ha aplegat milers de penyistes al voltant de la glorieta dels Camps Elisis en un ambient festiu, amb música en directe i animació. Fins diumenge, el recinte aplequista reunirà prop de 17.000 penyistes de 124 colles en una nova edició amb rècord de participants i l'estrena de nous espais per als visitants, com una nova carpa per viure l'experiència des de la mirada d'un collista.
L'Aplec del Caragol de Lleida va arrencar aquest divendres a la tarda amb la tradicional concentració de colles i penons a la font del passeig central com a preludi de l'acte inaugural "Lo Caragolasso", que enguany arriba a la 9a edició. L'esdeveniment ha comptat amb la participació de Xavier Bertran 'lo Caratanyà" i s'ha proclamat a la colla Trenca-Clasques com la Colla d'Honor 2026. El president de la FECOLL, Ferran Perdrix, ha explicat que es tracta d'una edició que "fa ser optimistes" perquè "la gent té moltes ganes d'Aplec". Així mateix, Perdrix ha apuntat que "hi ha les condicions ideals perquè enguany sigui la millor edició de la història".
El Sergi, de la penya "Sogall", ha assenyalat que l'Aplec del Caragol "és una festa molt inclusiva" amb gent que "tenen ganes de passar-ho bé". En la mateixa línia s'ha expressat el Víctor, de la colla "Els Penjats" qui també ha fet referència al "retrobament" de persones. "En el cas de la nostra penya hi ha gent de tot Catalunya i arreu de l'Estat. Durant tres dies ens trobem amb gent que fa un any que no veus i això és divertit", ha conclòs.
Concretament, són 16.850 els collistes implicats en un total de 124 colles, 3 més que l'edició passada, que fan realitat aquesta festa característica on el caragol n'és el protagonista. En aquest sentit, des de l'organització volen consolidar el programa d'activitats de l'Aplec i reforçar-ne la projecció exterior amb la mirada posada en el reconeixement com a Festa d'Interès Turístic Internacional.
D'aquesta manera, la trobada inclou un nou espai en forma de carpa amb una capacitat de fins a 600 persones on els visitants podran viure l'experiència de l'Aplec del Caragol amb tastos i zones de descans ambientades amb l'estètica de les colles. Paral·lelament, també s'ha renovat la zona gastronòmica amb el nou restaurant "Gust de Lleida" per ser un aparador dels productes agroalimentaris de la demarcació.
Tot plegat, en una edició que centra els esforços en controlar els accessos al recinte, de manera que la Fecoll mantindrà per als penyistes el sistema de polseres implantat l'edició del 2025 després dels resultats obtinguts en matèria de seguretat i convivència. Pel que fa als visitants, l'entrada serà lliure i gratuïta tot i que en horari nocturn caldrà passar pels controls de seguretat habilitats.