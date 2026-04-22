Lleida prepara un Sant Jordi al «cor» de la Rambla Ferran

La ciutat de Lleida ja ho té tot a punt per celebrar una nova diada de Sant Jordi amb un model consolidat que tornarà a situar la Rambla de Ferran i l’avinguda de Francesc Macià com a eixos principals de la festa. La jornada mantindrà el format centralitzat que en els darrers anys ha afavorit tant la mobilitat com la participació ciutadana.
Les tradicionals parades de llibres i roses s’instal·laran al llarg d’aquests carrers cèntrics i obriran de manera ininterrompuda de les nou del matí fins a les nou del vespre. Llibreries, floristeries i entitats compartiran espai en un ambient que es preveu animat durant tota la jornada, especialment en les hores centrals del dia i a la tarda.
Un dels trets característics del Sant Jordi lleidatà continua sent la proximitat entre autors i lectors. Les signatures de llibres es repartiran al llarg del dia a les mateixes parades de les llibreries, sense un horari centralitzat, fet que permet una relació més directa amb els escriptors, especialment amb els autors locals i comarcals vinculats a editorials del territori.
Concerts i espectacles a Rambla Ferran i a la Plaça Sant Joan
La programació cultural tindrà també un pes destacat. A la mateixa Rambla de Ferran s’hi instal·larà un escenari que acollirà diverses actuacions musicals a la tarda, amb presència d’artistes locals com Damnòr, Ares Marchal i Blanco Cénit, així com una ballada de sardanes amb la Cobla Tàrrega. Paral·lelament, la plaça Sant Joan oferirà activitats de cultura popular, com tallers de ball de bastons i concerts oberts al públic.
Més enllà del 23 d’abril, la celebració s’emmarca dins d’una programació més àmplia que s’estén durant diversos dies. Entre els actes previs destaca la representació teatral “Joana: més enllà del mite”, basada en l’obra de Guillem Viladot, que tindrà lloc a la Biblioteca Pública el dia abans de la diada. No es preveuen grans canvis logístics respecte a edicions anteriors, sinó la consolidació d’un model que ha demostrat la seva eficàcia i capacitat de convocatòria.