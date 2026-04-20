Cinc falsos mites de la Diada de Sant Jordi: quin paper té el català?

La diada de Sant Jordi és un, si no el que més, d'aquells dies assenyalats del calendari català. Llibres, roses, petons i abraçades inunden els carrers de Catalunya per celebrar l'amor amb els éssers estimats i la cultura catalana.
Ara bé, com acostuma a passar, darrere d'aquesta celebració s'hi amaguen un seguit de mites que els ciutadans donen per suposats i no sempre són com poden semblar. La facturació de Sant Jordi representa el gruix de la caixa anual? Es regalen sobretot novel·les o també altres gèneres? Es venen més exemplars en català o castellà? Davant d'aquests interrogants, el Gremi de Llibreters, amb l'ajuda de l'ACN, s'ha posat mans a l'obra per desmuntar-ne 5 i apropar la realitat de la diada de Sant Jordi al poble.
1: "Només es venen els llibres dels autors més mediàtics"
Tot i que és cert que el rànquing dels llibres més venuts de la diada acostuma a estar ocupat pels autors més mediàtics, aquesta llista només representa un percentatge d'entre el 5% i el 7%, en funció de l'any. La realitat és que per Sant Jordi es venen milers de títols diferents, sense anar més lluny, el 2025 es van vendre 74.450 títols, fet que constata una gran diversitat de gustos més enllà del rànquing de vendes.
Més d'un 90% de llibres escollits no són d'autors mediàtics. Eric del Arco, president del Gremi de Llibreters, ressalta la "gran bibliodiversitat que hi ha per Sant Jordi" i defensa que la tria d'un llibre per regalar és "un acte d'amor a una altra persona" per trobar el que creus que li agradarà més. Així i tot, reconeix que, a vegades, "quan no tens més solució, et regeixes per unes llistes de mediàtics que el dia abans quasi que ja et diuen qui guanyarà".
2: "Es venen més llibres en castellà, sobretot a Barcelona"
Contràriament al que pensa molta gent, la majoria dels llibres venuts són en català. De fet, en la diada de Sant Jordi de l'any passat el 52,3% dels llibres que es van vendre a Catalunya van ser en català i el 47,7% en castellà.
A Barcelona, el català va suposar el 51,6% dels exemplars venuts; a Girona el 64,3%; a Lleida el 61,3%; i a Tarragona, el 49,5%. Les dades constaten que, per Sant Jordi, el llibre en català s'imposa: "És una festa molt de país, un element emocional que lliga amb Catalunya, el lloc on passa la festa i que té una llengua, pròpia, el català", afirma del Arco.
Aquesta dada contrasta amb el fet que, durant la resta de l'any, la llengua catalana pateix perquè té una producció menor. Del Arco també apunta al fet que la promoció que es fa és majoritàriament del llibre en català, amb autors d'aquí i amb firmes dels escriptors propers: "Si habitualment la proporció està entre un 40%-60% en favor del castellà, aquell dia s'inverteix en pro de la llengua catalana".
3: "Sant Jordi representa totes les vendes anuals"
Ningú dubta que la diada de Sant Jordi és un dia clau en la venda de llibres, però la realitat és que concentren un percentatge molt menor, en comparació al que es pensa. La realitat és que la major part de les vendes es reparteixen al llarg de l’any, ja sigui amb campanyes com les de Nadal o les de setembre, amb l'inici del curs escolar. De fet, el Gremi estima que la facturació de la diada suposa entre un 6% i un 7% del total anual. "Si el Déu Sant Jordi ens fes rics per la diada, ens retiraríem tots", bromeja del Arco.
Tanmateix, és cert que això no afecta de manera igual totes les llibreries i que l'impacte depèn sobretot de la seva tipologia i del territori on està ubicada. Pot haver-hi llibreries que per la diada facturen entre un 2% i un 3%, mentre que en d'altres aquesta xifra ascendeixi fins al 20%. Per Del Arco, és "innegable" que és un dia en què les llibreries venen molts llibres i que suposa un flux d'ingressos important. Així i tot, també destaca que el marge que tenen els llibreters aquell dia és menor, ja que s'hi apliquen descomptes i, per contra, tenen moltes més despeses de personal i compra de títols.
4: "La novel·la és la reina de Sant Jordi"
D'entrada, pot semblar que la novel·la és qui governa la venda de llibres per Sant Jordi, però el cert és que la ficció representa el 35% de les vendes, la literatura infantil i juvenil el 29,9%, la no-ficció el 23,8% i el còmic l’11,3%. Concretament, en català, la literatura infantil i juvenil suposa el 38,6%, la ficció el 33,7%, la no-ficció el 20,8% i el còmic el 6,9%. En castellà, la ficció assoleix el 36,5%, la no-ficció el 27%, la literatura infantil i juvenil el 20,4%, mentre que el còmic arriba al 16,1%.
Del Arco reconeix que el fet que els llibres que es compren per Sant Jordi siguin sovint per a regalar, cedeix a la novel·la més protagonisme, ja que té un "espectre més genèric i està pensada per a un públic molt més ampli". Ho circumscriu dins de la "normalitat" perquè els temes que s'aborden són àmplies, des de la novel·la històrica, la romàntica, la introspectiva o la novel·la del jo. "Tot és narrativa i, per això, és normal que tingui preeminència", afegeix. Amb tot, destaca la rellevància de vendes en literatura infantil i juvenil, ja que es busquen molts llibres per a nens.
5: Les llistes de més venuts són inventades
Els rànquings representen només una part de la realitat d’un mercat molt més ampli. En l’edició de 2025, es van vendre més de 2 milions d’exemplars, una xifra rècord, però només una part d’aquests es tradueixen en més venuts al top. Segons del Arco, malgrat reconèixer que als llibreters no els agraden les llistes de més venuts, entén que respon a una necessitat mediàtica d'una societat on sembla que només pugui guanyar un. "La grandesa de Sant Jordi, però, rau en el fet que ha estat repartit entre diferents autors, entre diferents editors, entre diferents grups editorials...", defensa.
La llista s’elabora després de processar les dades de vendes de les més de dues-centes trenta llibreries d’arreu de Catalunya que formen part de LibriRed, incloses les vendes de les parades al carrer i segons estimacions de GFK. Al final de la diada s’ofereix un rànquing orientatiu que es perfila els dies posteriors. "No hi ha un llibre que destaqui com a molt més venut, perquè el més venut és el global", sosté el Gremi de Llibreters.