Un Sant Jordi en blau i grana

La dimensió social i cultural que històricament ha acompanyat el Barça s’ha vist reforçada, en els darrers temps, per una creixent literatura que explica i analitza el club des de totes les perspectives possibles. En ocasió de la diada de Sant Jordi, la festa per excel·lència de les lletres catalanes, us presentem una alineació de llibres de temàtica blaugrana que, de ben segur, faran les delícies dels molts i diversos lectors culers que assaltaran les paradetes de llibres d’arreu del país. Aquí la teniu:
1. Barça. 1001 històries de la història, de Manuel Tomàs i Frederic Porta
Dos dels referents més consolidats a l’hora d’escrutar fins el més mínim detall de la història del Barça, l’historiador Manuel Tomàs, responsable del Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona, i el periodista Frederic Porta, presenten una obra, gairebé enciclopèdica, que recull mil i una anècdotes de la més que centenària història blaugrana, que han tingut lloc tant dins com fora del terreny de joc i que reafirmen la condició de "més que un club" de l’entitat fundada per Joan Gamper.
2. Història del FC Barcelona, de Jaume Sobrequés
L’Editorial Base recupera, en una versió actualitzada que ha comptat també amb la col·laboració de l’ínclit Manuel Tomàs, un dels grans clàssics de la literatura barcelonista que no és altre que la història del FC Barcelona narrada per Jaume Sobrequés, un historiador que, al marge de la seva notòria activitat política, va ser també membre de la junta directiva del Barça entre els anys 1993 i 2000. La seva és un crònica que permet descobrir, de manera ràpida però rigorosa, les vicissituds patides pel Barça des de la seva fundació, el 1899, fins als nostres dies.
3. Història cronològica del FC Barcelona, de Josep Bobé
També des d’una perspectiva històrica ens arriba aquesta obra de Josep Bobé, membre de la Comissió de la Memòria Històrica del FC Barcelona, que, en el seu primer volum, recull els fets principals que han marcat la crònica blaugrana entre 1899 i 1960. Aquesta pionera història cronològica del club blaugrana exposa, doncs, amb una minuciositat extrema, les sis primeres dècades de vida de l’entitat.
4. FC Barcelona. Crònica fotogràfica 1899-1992, de Carles Salmurri i Ramon Salmurri
L’historiador Carles Salmurri i el periodista Ramon Salmurri són els responsables d’aquesta magnífica compilació de fotografies de la història blaugrana que comprèn des de la fundació del club fins a la seva victòria en la Copa d’Europa de 1992. L’obra forma part de la col·lecció Catalunya desapareguda, amb la que l’editorial Efadós vol recuperar la memòria fotogràfica del país tot presentat reculls d’imatges que testimonien la vida dels nostres avantpassats.
5. El Barça, la nostra vida, de Joan Solé
En un registre completament diferent però que també vol deixar constància de la importància social i cultural del fenomen blaugrana ens arriba aquest llibre de Joan Solé, promotor de la cultura de grada barcelonista, que repassa com el Barça ha marcat la seva vida. Des de com va heretar la passió blaugrana del seu avi i del seu pare a les diferents experiències viscudes a l’entorn del Barça, Solé fa una aferrissada defensa del romanticisme associat al futbol i de la cultura de grada tradicional que es veuen amenaçades pels efectes de les creixents globalització i mercantilització associades al món del futbol d’elit.
6: Univers Lamine Yamal, d’Albert Blaya
Saltant de la grada al terreny de joc, el periodista esportiu Albert Blaya ens presenta una obra consagrada a Lamine Yamal, un futbolista de tan sols 18 anys, que tot així ja és objecte de tota mena d’atencions, fins i tot, com aquesta obra demostra, de caràcter literari. En aquest llibre, prologat pel també periodista Ramon Besa, Blaya s’aproxima a l’univers de qui està cridat a ser el jugador que marqui una nova època en la història blaugrana.
7. Cruyff. El holandés volador, de Davide Steccanella
Un dels jugadors més importants en la història blaugrana ha estat, sense cap mena de dubte, Johan Cruyff, que va canviar la mentalitat culer tant des del terreny de joc com des de la banqueta. I és precisament de la figura de l’holandès volador, de qui parla aquesta obra del periodista italià Davide Steccanella que serveix per inaugurar la col·lecció «Cromos», de l’editorial Altamarea, que s’aproxima, a través de narracions breus, a les històries de jugadors que han deixat empremta en la cultura futbolística. A més de Cruyff, també es poden trobar a les llibreries els cromos de George Best, de René Higuita i d’un altre exblaugrana, el brasiler Ronaldo Nazário.
8. El mètode Flick, d’Alexis Racionero
D’una figura que va revolucionar el Barça des de la gespa però, sobretot, des de la banqueta, passem a una altra que va camí de fer el mateix a nivell tècnic. En aquesta obra, de la que aquest Sant Jordi ens arriba la versió de butxaca, el polifacètic Alexis Racionero, especialista, entre d’altres, en filosofia oriental, ens exposa la trajectòria de Hansi Flick i, sobretot, tal i com diu el subtítol de l’obra, vint-i-cinc claus per entendre un entrenador que ha revolucionat el Barça dels nostres dies.
9. No ens diguis que és impossible, de Maria Tikas
Un dels elements clau que configuren el Barça actual és el seu equip femení de futbol, que no podia faltar, doncs, a les prestatgeries de les llibreries d’aquest Sant Jordi. En aquest sentit, la periodista Maria Tikas, que segueix quotidianament l’actualitat del Barça femení, fa un retrat molt acurat de l’equip que, liderat per Alèxia Putellas i Aitana Bonmatí, ha marcat una època en la història del futbol a través de les veus de les seves protagonistes.
10. Així hem salvat el Barça, de Joan Laporta
Havent passat per la banqueta i pel terreny de joc, toca fer el salt a la llotja, i el fem de la mà d’un llibre que l’actual president electe del Barça, Joan Laporta, va escriure amb la col·laboració del periodista Josep Maria Fonalleras. Més enllà del relat sobre el darrer mandat de Laporta al capdavant de l’entitat, durant el qual es va evitar la fallida del club, l’obra destaca per la revisió que el president fa del concepte «més que un club», apuntant que el Barça és una institució que s’ha erigit en «el club de la llibertat en contraposició al club del poder», al temps que reivindica un Barça que sigui, per damunt de tot, «de la seva gent».
11: L’onze ideal del Barça que estimem, de Xavier Vilajoana
I de qui ocupa la llotja passem a qui va pretendre ocupar-la, sense massa èxit, tot sigui dit. Aquesta obra de Xavier Vilajoana, precandidat a la presidència del Barça en el darrer procés electoral, va ser publicada en plena precampanya i, tot i envellir amb massa rapidesa, demostra com unes eleccions com les blaugranes cada vegada s’assemblen més als processos electorals convencionals, on els candidats busquen tots els mecanismes possibles, literatura inclosa, per augmentar la seva popularitat i la seva presència mediàtica. En aquest sentit convé ressenyar que, el 2019, buscant la promoció del seu candidat de cara a unes futures eleccions, el periodista Antoni Basses va publicar el llibre Víctor Font, construïm junts el Barça del futur.
12. La vida en directe, de Lluís Canut
Per tancar el cercle de l’univers blaugrana, toca el llibre d’un dels periodistes que, durant el darrer mig segle, s’ha dedicat a narrar l’actualitat blaugrana. És el cas de Lluís Canut, que ens presenta unes memòries dels seus 50 anys de periodisme esportiu on el Barça, com no podia ser d’una altra manera, ocupa un lloc preeminent.
13. La parada de la meva vida, de Martí Bach
I per tancar aquesta alineació de llibres en clau blau i grana, us deixem una obra apadrinada pel futbolista del Barça Dani Olmo escrita pel jove Martí Bach, porter de l’equip juvenil de l’Atlètic Segre lleidatà a qui, amb només 13 anys, li va ser diagnosticada una leucèmia. En aquesta obra, en Martí narra, en forma de diari, com va ser "la parada de la seva vida" i com va afrontar una malaltia que, per desgràcia, encara trasbalsa l’existència de massa infants i joves com ell.