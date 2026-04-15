El pare d'un exjugador del Barça, nou alcalde de Santa Perpètua de Mogoda

Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) canviarà d'alcalde. Després de 31 anys a l'Ajuntament, que ha encapçalat en dues etapes, Isabel Garcia Ripoll ha anunciat que posa punt final a la seva trajectòria i es jubila per poder gaudir de la família. En aquest sentit, ha apel·lat a la força de Santa Perpètua en Comú (SPEC), vinculada als Comuns, per garantir la continuïtat del full de ruta amb qui serà el seu substitut.
Es tracta de Joan Carles Mingueza, pare de l'exjugador del Barça Òscar Mingueza i, membre de l'executiva del partit i regidor d'Esports al consistori vallesà des de fa pocs mesos. Així, la seva trajectòria, com la del fill, també està relacionada amb els esports ja que, a banda de la regidoria, va ser vicepresident de l'UCF Santa Perpètua entre el 2021 i el 2024.
No és el primer pare d'un jugador de la masia que arriba al capdavant d'un ajuntament català. Un altre cas conegut és el de Salvador Balliu, pare del lateral del Rayo Vallecano i internacional amb Albània Ivan Balliu, que va ser alcalde de Caldes de Malavella (la Selva) per Junts entre el 2011 i el 2025.
Òscar Mingueza, el central de la Masia que ha triomfat com a carriler
Òscar Mingueza va fitxar pel juvenil del Barça el 2016, l'any abans de guanyar la UEFA Youth League com a capità. D'allà, va passar a l'aleshores Barça B -ara Barça Atlètic- i el 2020 va debutar amb el primer equip en un partit de Champions contra el Dinamo de Kiív. Fins aleshores, sempre havia exercit com a central, però amb el fitxatge pel Celta de Vigo el 2022, va trobar el seu lloc.
Avui, Mingueza és un dels carrilers o laterals més destacats de la Lliga i ha debutat amb la selecció espanyola absoluta. El seu bon rendiment li ha permès rebre bones ofertes d'arreu i, tot i que se li acaba el contracte al final d'aquesta temporada, encara no ha renovat amb el club gallec, la qual cosa fa pensar que farà un salt en la seva carrera.
Isabel Garcia, una il·lustre de la política vallesana
Tal com recull el Diari de Sabadell, Isabel Garcia ha estat regidora de l'Ajuntament des de l'any 1995, quan va accedir al càrrec públic com a primera tinent d'alcalde i regidora de Serveis Socials i Ensenyament. A mitjan 2002, va prendre el relleu a Pere Bufí i va accedir a l'alcaldia, càrrec que va ocupar fins al 2007. Després, va passar a l’oposició fins a l’any 2011, quan va recuperar un crèdit que ha revalidat a les eleccions del 2015, 2019 i 2023.
La política -nascuda a Sabadell, però perpetuenca d'adopció des de fa prop de quatre dècades- s’ha presentat en sis ocasions a unes eleccions municipals a Santa Perpètua, primer amb les sigles d’ICV i en els dos darrers comicis per Santa Perpètua en Comú (SPEC). Durant el discurs, va destacar la tasca del dia a dia dels treballadors de la corporació. "Com a dona, en un espai de lideratge, vull posar en valor el camí recorregut. Espero haver contribuït a obrir portes i demostrar que el lideratge es pot exercir des de la proximitat, el respecte i la sensibilitat", va compartir.