El Barça ho intenta tot però no pot amb l'Atlètic

Tercera i última trobada del Barça i l'Atlètic de Madrid en dues setmanes. Aquesta vegada ha estat per resoldre el 0-2 de l'anada de quarts de finals de la Champions, en què el Barça va sortir malparat. La tornada al Metropolitano no ha acabat, finalment, amb el gir de guió que necessitava el club blaugrana per classificar-se per a les semifinals. L'1 a 2 final ha suposat mantenir els matalassers vius a la Champions
Una idea que s'ha vist reflectida en el minut 4 del partit, quan Lamine Yamal ha trencat el 0-0 amb un gol d'assistència de Ferran Torres que ha permès respirar els blaugrana en aquest tens duel en què estaven obligats a compensar el resultat de l'anada a l'Spotify Camp Nou. Ferran ha igualat l'eliminatòria al minut 23 amb un llançament des del centre de l'àrea a l'esquadra dreta. Amb encara quasi tot el partit al davant, la remuntada ha arribat en menys de mitja hora pressionant l'Atlètic en aquesta segona trobada de Champions.
El joc s'ha aturat al minut 25 perquè Fermín ha caigut a terra amb el nas sagnant després d'una puntada de Musso, però s'ha aconseguit recuperar i tornar al partit per veure el primer gol de l'Atlètic, d'Ademola Lookman, amb un tir molt ajustat al pal esquerre, que ha tallat en sec l'eufòria dels blaugrana i ha deixat el marcador de l'eliminatòria global en un 2-3 perillós pel Barça.
Al minut 40 el partit s'ha tornat a aturar per la caiguda d'Olmo per revisar el VAR, que finalment no ha xiulat penal pel Barça, fet que ha generat la indignació de Hansi Flick des de la banqueta. Quatre minuts afegits a la primera meitat han donat l'opció a Ferran de canviar el marcador xutant una falta de Marcos Llorente que ha tocat el pal abans d'anar al descans.
La segona part ha començat sense canvi en els onzes titulars dels equips i un joc més pausat. Ferran Torres ha donat esperances als blaugrana quan ha tornat a igualar l'eliminatòria al minut 54 amb un gol que, després de ser revisat pel VAR, ha estat anul·lat per fora de joc. Al minut 70 es torna a aturar el joc per una falta de Gavi a Matteo Ruggeri, que després d'impactar amb el colze del migcampista cau a terra sagnant, i li ha costat la groga al blaugrana.
Nova vermella per al Barça
L'arbitratge torna a generar polèmica entre els culers quinze minuts abans d'acabar el partit per una falta d'Eric García a Alexander Sørloth que, després de ser revisada pel VAR, acaba en vermella i amb l'expulsió del defensa, qui ha marxat del camp amb la samarreta trencada per la impotència d'aquesta decisió. En aquest punt, s'ha començat a notar el cansament dels culers després d'un inici de partit molt intens que assegurava la remuntada, tot i això, l'Atlètic no ha aconseguit canviar el marcador tot i els intents d'entrar a la porteria contrària.
Els últims cinc minuts del partit han estat decisius pel Barça que, tot i pressionar en el camp contrari per forçar la pròrroga, no han aconseguit canviar el final del joc: 1-2, un resultat que els ha eliminat de la Champions en un intent de remuntada que s'ha lluitat fins al final.