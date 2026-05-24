El Manchester City acomiada Pep Guardiola amb estelades i cartells en català

Pep Guardiola viu aquesta tarda l'últim partit com a entrenador del Manchester City. El de Santpedor va oficialitzar aquest darrer divendres el seu adeu oficial després d'una dècada a la banqueta dels "sky blue", amb 20 títols conquistats en 594 partits oficials. El club, de fet, ha decidit anomenar com a Pep Guardiola Stand una de les grades de l'estadi, com a homenatge al català.
La seva afició no ha fallat i l'ha acomiadat amb honors amb un mosaic espectacular per agrair-li aquesta etapa gloriosa al capdavant del club. A banda del tifo, molts aficionats també han acudit a l'estadi amb pancartes escrites en català o, fins i tot, amb estelades i senyeres, en honor a Guardiola. Un sector dels aficionats ha estès una pancarta amb el lema "Guardiola, un més de l'exèrcit blanc-i-blau", fent referència als colors de la samarreta del City, lluint dues estelades a banda i banda de la lona.
En el vídeo de comiat publicat a xarxes, Guardiola va agrair a la seva afició el suport en els "moments que més ho necessitava", a més d'assegurar que "no em pregunteu per què me'n vaig, no hi ha cap motiu, però sé que és el moment de fer-ho". El palmarès del de Santpedor durant l'etapa a Manchester és envejable, de fet és l'entrenador més llorejat de la història del club:
- 6 Premier League
- 1 Champions, la primera i única de la història del club
- 3 FA Cups
- 5 Copes de la Liga
- 1 Mundial de Clubs de la FIFA
- 1 Supercopa d'Europa
- 3 Community Shields
La nova feina de Guardiola
El següent pas de Guardiola a les banquetes encara és una incògnita, però tot apunta que entrenarà alguna selecció, tal com ell mateix ha deixat entreveure en alguna declaració. Tot i deixar el càrrec d'entrenador, el club ha comunicat que Guardiola continuarà lligat al City Football Group, ara, però, assumint el rol d'Ambaixador Global. Entre les seves noves tasques, l'entrenador català haurà d'assessorar tècnicament els clubs del grup, entre ells el Girona, i treballarà en "projectes i col·laboracions específiques".