El Barça demanda Florentino Pérez per «calúmnies»

El Barça ha emès un comunicat oficial en què informa que ha presentat una demanda de conciliació prèvia a la interposició de querella contra Florentino Pérez. El club català ha acusat el recentment reelegit president del Reial Madrid d'un delicte de calúmnies de l'article 205 del Codi Penal.
L'origen d'aquesta demanda neix arran de les declaracions de Florentino en l'esperpèntica roda de premsa del passat 12 de maig i, segons detalla el comunicat del club, també en les declaracions del 13 de maig en una entrevista a El Chiringuito de Jugones. El president del Madrid, entre altres declaracions incendiàries, va arribar a assegurar que li havien "robat 7 lligues", a més de fer nombroses referències del "cas Negreira".
El Barça explica que l'objectiu d’aquesta demanda és que Florentino "es retracti de determinades manifestacions que va realitzar amb coneixement de la seva falsedat i que resulten calumnioses i ofensives a la imatge i reputació" del club blaugrana. En el cas que Florentino no es retracti, el Barça presentarà una querella criminal contra el president del Reial Madrid.
El madridisme "castiga" Florentino
Florentino Pérez va ser reelegit president del Reial Madrid aquest passat diumenge 7 de juny. Això sí, la victòria de va ser més amarga del que, fins i tot ell, es podia pensar quan va convocar les eleccions, ja que, tot i obtenir més del 21.741 vots, Enrique Riquelme, l'altre candidat, en va recollir 1.814, un 35%. L'empresari alacantí, que era un desconegut fins que el mateix Florentino el va presentar a l'esfera pública referint-s'hi com "aquell senyor amb accent sud-americà", ha emergit com una figura d'oposició al president del Madrid.