Florentino, reelegit amb un vot de càstig de més d'un terç dels socis

Florentino Pérez ha estat reelegit com a president del Reial Madrid. Els socis li han fet confiança tot i la sequera de títols dels darrers dos anys i una campanya electoral que ha reafirmat la seva decadència, que va quedar palesa durant l'esperpèntica roda de premsa del 12 de maig.
Això sí, la victòria de Florentino ha estat més amarga del que, fins i tot ell, es podia pensar quan va convocar les eleccions, ja que, tot i obtenir més del 60% dels vots, Enrique Riquelme, l'altre candidat, n'ha recollit més d'un 30%. L'empresari alacantí, que era un desconegut fins que el mateix Florentino el va presentar a l'esfera pública referint-s'hi com "aquell senyor amb accent sud-americà", ha emergit com una figura d'oposició al president del Madrid.
Després de 20 anys, els socis, relegats a un segon o tercer pla durant les últimes dècades, han pogut tornar a votar el president del club. Ha plogut, i molt, des del 2006, quan Ramón Calderón va guanyar les eleccions després de la dimissió de Florentino Pérez.
1.500 vots a Florentino, impugnats
Com ja va passar a les eleccions del 2006, el vot per correu ha estat un maldecap. Fins a 1.500 vots favorables a Florentino Pérez, dels 4.000 totals emesos per correu, han estat anul·lats, més d'un 25%. La candidatura de Riquelme els ha impugnat per "defectes de forma" en l'emissió dels mateixos. Aquest incident ha obligat a paralitzar el recompte, que s'ha acabat allargant més del previst. Des de la candidatura de Florentino, han acusat al seu rival de voler "enfangar" els resultats electorals.
Florentino, solucions nostàlgiques
A partir d'aquest dilluns, Florentino inicia un nou mandat a la presidència del Reial Madrid, amb molts interrogants i poques certeses. Els resultats de la Mesa 1, que és on voten els socis amb més antiguitat, demostren que els més veterans continuen confiant amb Florentino Pérez, amb 244 vots a favor per 55 per Enrique Riquelme.
Tot i la victòria, després de dos anys en blanc, des de l'arribada d'Mbappé, la figura magnànima de Florentino s'ha vist en dubte, i 1 de cada 3 socis ja li ha girat l'esquena i ha votat Riquelme. Una de les certeses d'aquest nou mandat és el retorn de José Mourinho com a nou entrenador del Reial Madrid. El portuguès, que ja va entrenar el club blanc entre el 2010 i el 2013, amb una Lliga i una Copa del Rei al sarró, tornarà al club; això sí, per la suculenta quantitat de 15 milions d'euros que el Madrid haurà de pagar al Benfica, com a clàusula de recessió.
A més, el nou projecte de Florentino estarà encapçalat per els fitxatges de Denzel Dumfries, de l'Inter de Milà, i Ibrahima Konaté, del Liverpool, que arribaran al club aquest estiu, si Florentino compleix el que va prometre en campanya. Queda per saber, encara, qui és aquell jugador de "mínim 150 milions d'euros, que juga del mig del camp cap endavant, que no juga a la Premier League i que és un galàctic a l'alçada de Cristiano Ronaldo", que vol signar Florentino.
Riquelme, opositor amb majúscules
Enrique Riquelme, tot i la derrota, ha emergit com una figura autoritzada per fer oposició a Florentino. La campanya electoral de l'empresari alacantí, prometent els fitxatges de Rodri i Haaland i un organigrama amb Raúl González, Fernando Hierro i Iker Casillas, ha servit perquè més d'un 30% dels socis li facin suport. Riquelme, que ha viscut els resultats a la seva seu electoral amb cares reconegudes com la de l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, tindrà durant el nou mandat de Florentino, l'oportunitat de fer oposició per perfilar-se com a substitut del president del club blanc.