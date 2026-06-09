«Ens veiem als jutjats»: el Barça es querellarà contra el Madrid i Florentino

La guerra institucional entre el Barça i el Reial Madrid continua escalant. El president en funcions del Barça, Rafa Yuste, ha anunciat que el club presentarà una querella contra el Reial Madrid i contra el seu president, Florentino Pérez, arran de les acusacions llançades les darreres setmanes en relació amb el "cas Negreira".
Yuste ho ha comunicat durant una reunió amb el Senat del Barça, l'òrgan que agrupa els socis més veterans de l'entitat. En la seva intervenció, ha acusat Florentino de voler desestabilitzar el club blaugrana i ha assegurat que els serveis jurídics ja tenen preparades les mesures legals.
El dirigent blaugrana ha carregat durament contra el president madridista al que acusa de ser "incapaç" d'acceptar els èxits esportius del Barça: "Aquest senyor no pot digerir el que estem aconseguint", ha afirmat. A més, Yuste també ha denunciat que el Madrid ha recorregut a "la infàmia més terrible" per atacar la imatge del club, fent referència a les acusacions pel "cas Negreira". "Ens trobarem als jutjats", ha afirmat el president del Barça, que ha sentenciat que "el nom del Barça i a aquest escut no el taca ningú".
Les acusacions pel cas Negreira
Les paraules de Yuste arriben després que Florentino hagi relacionat els èxits esportius del Barça amb el "cas Negreira", una altra vegada, i hagi acusat el club de beneficiar-se dels àrbitres durant anys. El president en funcions blaugrana ha qualificat les declaracions de "dantesques" i ha rebutjat frontalment qualsevol insinuació sobre la legitimitat dels títols aconseguits pel club: "Una cosa és tenir enveja i una altra és tenir ràbia", ha afirmat davant dels senadors.
El dossier enviat a la UEFA
Yuste també s'ha referit al dossier de prop de 500 pàgines que el Reial Madrid vol fer arribar a la UEFA de la mà de Florentino per demanar que es revisin alguns títols del Barça. El president blaugrana ha criticat aquesta maniobra i ha assegurat que el club no es deixarà intimidar. "Es pensen que ens poden amenaçar enviant 500 papers a la UEFA?", ha preguntat retòricament.