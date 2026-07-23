L'R11 i l'R2 no recuperaran la normalitat com a mínim fins la setmana vinent

El servei de Rodalies de les línies R11 i R2Nord no es podrà reprendre completament com a mínim fins la setmana vinent. Així ho ha admès aquest dijous el secretari de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, que ha assegurat que dissabte podran oferir més informació sobre l'evolució dels treballs per tapar amb formigó l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac.
Santano ha dit que estan "centrats" en donar "plena tranquil·litat al veïnat" i "garantir la recuperació com més aviat millor" del servei ferroviari, que en última instància haurà d'autoritzar Rodalies. El secretari d'Estat ha admès que el terreny "no s'ha comportat com s'esperava" però ha evitat "especular" sobre les causes de l'esvoranc.
Santano ha dit en una atenció de mitjans des del lloc dels fets que Adif confia que es recuperarà la circulació la setmana vinent, tot i que no serà fins dissabte quan calculen que estaran en condicions de posar una data a la represa. A més, el dirigent ha dit que ara la prioritat és "garantir la seguretat" tant de les vies com dels edificis i habitatges.
Un missatge de «plena tranquil·litat»
Per aquest motiu, ha explicat, "s'està omplint l'esvoranc amb morter" durant les 24 hores del dia. El secretari de Transports del govern espanyol ha reiterat un missatge de "plena tranquil·litat" perquè l'esfondrament no ha afectat ni els edificis d'habitatges ni les vies.
Amb tot, estan "monitorant" que continuï així i per detectar "si en algun moment aparegués algun tipus de dany". En qualsevol cas, creu que seria "prematur" i "imprudent" especular sobre les causes de l'incident. Pel que fa a la grua que es va veure engolida per l'esfondrament, Santano ha dit que es quedarà dins, perquè moure-la "generaria nous riscos innecessaris". De fet, ja s'està omplint el forat amb morter amb la grua dins.
Un punt d'informació per als veïns de Nou Barris
Al seu torn, el regidor de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicat que el consistori obrirà un punt d'informació per als veïns a partir d'aquest dijous al Casal de Barri de Vallbona (carrer d'Oristà, 8), i funcionarà només dues hores al dia, a les tardes de 17.00 a 19.00 hores, amb l'objectiu de resoldre dubtes de la ciutadania.
Aquest dijous a la tarda hi ha una sessió informativa també per als veïns on s'informarà de la incidència. Marcé també ha reiterat la "tranquil·litat" que poden tenir les persones que viuen al barri, ja que no hi ha "cap afectació potencial" als habitatges.