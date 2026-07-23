D'una fuita de gas a un guèiser de foc permanent: les 24 hores d'un ensurt al centre de Sants

El ventall d'anomalies estiuenques que caracteritza Barcelona tenia reservada una carta difícil d'endevinar: una alarma per fuita de gas a primera hora de la tarda d'aquest dimecres, una deflagració a la nit i un foc enmig de la plaça de Sants que ha cremat fins l'endemà. La normalitat a Sants ha quedat alterada per un corrent de flames vertical que el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha definit com a "guèiser" i que el cap d'intervenció dels Bombers de Barcelona, Albert Ventosa, ha catalogat tècnicament de "dard de foc". Les pitjors conseqüències van ser immediates: vuit treballadors de l'obra que feien tasques sobre la fuita de gas van ser ferits per l'explosió i van acabar atesos a un hospital, dos dels quals en estat greu. La resta de l'entorn de la plaça de Sants, per contra, exhibeix una anomalia molt aparatosa però amb pocs incidents quotidians.
A més de les incidències sobre el pas d'alguns autobusos o el tancament dels comerços de l'entorn de la plaça de Sants, el foc no ha comportat més afectacions que l'esclat nocturn. Els Bombers van optar per deixar-lo cremar de manera controlada. Així, mentre que els treballadors "evolucionen favorablement" a l'hospital, la resta del barri parla constantment d'"ensurt", sense poder emplenar el relat de gaires més greuges. De fons, però, encara queda sense resoldre quina resposta oferirà la Generalitat, la responsable de les obres del metro que han originat l'accident, davant l'enrenou.
Entre la sorpresa i les queixes comercials
Als edificis amb més proximitat sobre les flames verticals els van demanar que no sortissin al balcó, i durant les hores l'alerta s'ha mantingut, per evitar possibles afectacions. "Vam fer cas i hem estat mirant la tele, ha estat com un dia qualsevol", explica una de les veïnes del bloc enganxat al guèiser, que s'ha acabat apagant al voltant de les 11h del matí. A l'altra banda de la plaça, a l'encreuament amb el carrer Joan Güell, una altra dona, aquesta més gran, explica el seu relat paral·lel: "Jo ni me'n vaig adonar. Aquest matí m'he despertat i el meu fill m'havia preguntat que com estava, m'ha enviat tot de vídeos i ho he entès tot".
El més habitual, però, és que les converses girin al voltant de l'explosió. Alguns diuen que es van espantar molt i d'altres que el que els van sorprendre van ser les flames. Els que no les van veure en directe demanen referències -"fins a quin pis d'aquest edifici diries que pujaven?"- mentre els testimonis directes ja fa hores que ho han paït i ho expliquen traient-li importància. "Els bombers s'han explicat molt bé i hem entès tot el que estava passant. És un embolic, però és només un dia", apunta la Liu, treballadora de la cafeteria Orhan.
Al costat del bar on treballa la Liu hi ha els dos edificis als quals s'ha tallat el subministrament de gas, i que no tindran servei fins a la tarda o el vespre, segons els càlculs dels responsables municipals. "Només una clienta ha baixat a queixar-se de que no tenia gas. En general, hi viu molta gent gran per aquí i entenen que és una cosa puntual. S'adapten", relata.
Els que més exerceixen el dret a rondinar són els comerciants que han vist impossibilitada l'obertura del seu comerç durant hores. "Jo tinc una adminsitració de loteria. Ahir a la tarda em van dir que tanqués. Aquest matí m'han dit que impossible d'obrir encara. I així estem, perdent diners", etziba el responsable del l'establiment de venda de loteria de la cantonada entre el carrer de Sants i el carrer d'Antoni Capmany. A tot l'entorn de la plaça, els rellotgers Pallarés, els treballadors de la Jijonenca, l'encarregat d'una botiga de tecnologia, tots esperen entre esbufecs i converses alternades amb alguns bombers.
Els serveis municipals ajudaran els comerciants en els tràmits amb les assegurances o amb altres necessitats, explica la regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil. També detalla que una sola família, en veure el foc, va demanar de marxar del seu pis i va ser traslladada a les dependències del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Tenien menors a càrrec i van preferir evitar les imatges del dard de foc.
Una obra en marxa
L'Ajuntament de Barcelona assegura que demanarà explicacions a la Generalitat, però també sosté que actualment no hi ha cap indicador que assenyali que no es pot continuar amb les obres del metro de l'estació de la Plaça de Sants. Per fer net de l'incident, però, cal que arribi una màquina aquesta tarda o vespre, apunten els Bombers. Mentrestant, s'espera que s'aclareixi l'estat de salut dels vuit treballadors ferits. I la normalitat, a poc a poc, ja sense foc, va quallant al barri.