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Desvien cinc línies d'autobús a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona per l'explosió de gas

Societat

  • Columnes d'aigua dels Bombers de Barcelona per atacar un incendi posterior a una deflagració de gas a unes obres del metro a la plaça de Sants

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Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 08:45

L'explosió de gas al voltant de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar cinc línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, V5, 52 i 78. A més, el servei especial d'autobús habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.

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