Desvien cinc línies d'autobús a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona per l'explosió de gas

L'explosió de gas al voltant de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar cinc línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, V5, 52 i 78. A més, el servei especial d'autobús habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAfectacions al servei de Rodalies per l'esfondrament a Vallbona: talls parcials i serveis alternatius Marc Orts i Cussó\r\n\r\n