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La VI Setmana Catalana de l'Esport reunirà 4.000 esportistes de 35 federacions entre l'agost i l'octubre

Esports

  • El Departament d'Esports i la UFEC presenten la VI Setmana Catalana de l'Esport -

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Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 15:09

La VI Setmana Catalana de l'Esport se celebrarà del 24 d'agost al 31 d'octubre amb la participació de 4.000 esportistes i competicions de 35 federacions esportives. L'esdeveniment, organitzat pel Departament d'Esports i la UFEC, ha presentat les principals novetats de l'edició d'enguany.

Algunes d'aquestes novetats són la creació d'una plataforma única de venda d'entrades, una samarreta oficial comuna per a totes les seleccions catalanes i una nova equipació per al voluntariat, creada en col·laboració amb La Casa de Carlota mitjançant un taller amb persones amb discapacitat intel·lectual. La presentació ha comptat amb la participació del conseller d'Esports, Berni Álvarez, i del president de la UFEC, Gerard Esteva, que han reivindicat la Setmana Catalana de l'Esport com un aparador de les seleccions catalanes i una eina per apropar l'esport a la ciutadania. Entre les cites destacades hi haurà la cinquena edició de la GoldenCat, el torneig internacional d'hoquei patins.

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