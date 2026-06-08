Lamine Yamal revela perquè s'embena la mà als partits: «Em vaig rebentar els dits»

És habitual veure Lamine Yamal jugant amb la mà embenada els partits i ja s'ha convertit en una mena de símbol de l'estrella del Barça. El motiu no s'ha sabut fins ara, quan el jugador ha revelat en un vídeo al seu canal de YouTube, amb més de dos milions de seguidors, que al principi tot va començar per un accident domèstic i, després, ja es va quedar com un accessori per als partits.
En el vídeo Lamine contesta a diferents preguntes que li fan els seus seguidors a xarxes i, una d'elles, és "per què t'embenes la mà als partits". El futbolista contesta que tot va començar jugant a la Play. "Li vaig donar un cop a la tele i em vaig rebentar els dits", explica el futbolista a càmera sobre l'accident que li va fer començar a dur la mà embenada.
Tot i que el cop no va ser molt greu i, segons recomanacions mèdiques no havia de dur molt temps l'embenatge, el jugador va decidir deixar-se'l posat durant uns partits més perquè "em va quedar molt bé" i entre els seus companys feien la broma que "em semblava a Karim Benzema". Des d'aleshores, Lamine surt a jugar amb la mà dreta embenada com si fos un accessori més per als partits.
Responent preguntes abans del Mundial
Només uns dies abans del Mundial en què l'estrella del Barça jugarà, ha aprofitat per respondre a algunes preguntes dels seus seguidors al seu canal de YouTube. El vídeo comença amb Lamine contant quin és el primer Mundial que recorda.
"El primer que recordo és el del 2014, en què va guanyar Alemanya, recordo molt el partit contra el Brasil", explica el jugador de 18 anys i, afegeix, que el que ja no recorda és el del 2010. "Ni molt menys el del 2006, perquè no havia nascut", riu.