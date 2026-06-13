Illa defensa que el balanç del govern espanyol és «excel·lent»

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat l'acció del govern espanyol dirigit per Pedro Sánchez durant els últims vuit anys i ha assegurat que el balanç és "excel·lent, es compari amb el que es compari". Alhora, Illa ha assegurat que "respecten la justícia" i, per això, ha demanat que també es respecti la presumpció d'innocència i l'"honorabilitat" de les persones i institucions, referint-se a les causes al voltant del PSOE. Ho ha dit durant el Consell Nacional que s'ha fet a Terrassa, on s'han aprovat els primers 126 candidats a les municipals del partit de diferents punts del territori.
"No estem cecs ni som ingenus: ni ens doblegaran ni ens faran callar", ha reblat Illa durant el seu discurs al Consell Nacional, i també ha assegurat que seran "contundents" amb aquells que incompleixin els valors del partit. Illa també ha elogiat Sánchez com "la veu de la dignitat" al món per la seva posició en un context de guerra, així com en referència als presumptes casos de corrupció que afecten el seu partit. A més, ha volgut posar en valor la política territorial del govern espanyol, que "reconeix Espanya tal com és", "plural" i "diversa".
D'altra banda, el president ha defensat els valors socialistes, tot assegurant que són "contundents" amb qui no els compleix. "El socialisme és l'escut protector de la gent corrent en moments d'incertesa. Avui veig a totes les portades que hi ha un bilionari al món: i a mi què m'importa que hi hagi un bilionari al món? A mi m'importen -i als socialistes ens importen- els ciutadans corrents", ha asseverat.
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