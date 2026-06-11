Shakira dona el tret de sortida al Mundial més global

El Mundial 2026 ha donant el tret de sortida aquest dijous amb una espectacular cerimònia inaugural celebrada a l'Estadi Ciutat de Mèxic, on es juga el primer partit del torneig entre Mèxic i Sud-àfrica. La música ha estat la gran protagonista amb un espectacle que ha reunit artistes de renom internacional.
La festa ha començat amb l'actuació del grup de rock mexicà Maná i ha continuat amb les intervencions de Los Ángeles Azules, Lila Downs, Belinda i J Balvin, que han fet vibrar l'Estadi al ritme del reggaeton. El moment més esperat ha arribat amb Shakira i Burna Boy, que han cantat l'himne oficial d'aquesta edició del Mundial: Dai Dai, que barreja diversos idiomes amb un ritme animat.
La protagonista de l'espectacle ha estat la Copa del Món, que ocupava el centre de l'Estadi Ciutat de Mèxic. El país ha estat el primer dels tres països amfitrions a celebrar el seu acte d'obertura, però també es preveuen cerimònies pròpies al Canadà i als Estats Units durant els pròxims dies de la cita internacional.
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha seguit la inauguració de l'esdeveniment esportiu des del complex esportiu Los Galeana, al nord de la capital, vestida amb la samarreta de la selecció mexicana. Un cop acabada la celebració, el protagonisme ha passat al terreny de joc amb el duel inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, dues seleccions que ja es van enfrontar en el partit d'estrena del Mundial del 2010.
Nou format amb més equips que mai
El Mundial 2026 incorpora el canvi més radical de la història moderna del torneig. La FIFA ha abandonat el clàssic sistema de 32 seleccions per ampliar el nombre de participants fins a 48 i afegir una fase eliminatòria més: els setzens de final. La conseqüència més clara de tot plegat és que el nombre de partits es dispara, passant dels tradicionals 64 a un total de 104 en menys de 40 dies de competició. Això implica que, dels 12 grups de quatre equips cadascun, els dos primers es classifiquen directament, així com els vuit millors tercers, la qual cosa dificulta que les grans seleccions marxin cap a casa sense jugar cap eliminatòria.