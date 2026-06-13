Troben un cadàver prop del centre d'entrenament de l'Iran pel Mundial

Han trobat un cadàver en estat de descomposició al maleter d'un cotxe prop de l'estadi on la selecció iraniana entrena durant el Mundial 2026, a Tijuana, al nord-oest de Mèxic. Segons han informat aquest divendres diversos mitjans locals, el descobriment del cadàver s'hauria produït a l'aparcament d'un supermercat situat tot just davant de l'Estadi Calent, on la selecció entrena diàriament des que diumenge van arribar i que es troba al costat de l'hotel on s'allotgen els jugadors.
Segons ha informat la fiscalia de Tijuana a l'agència de notícies AFP, una patrulla de vigilància va localitzar el vehicle sospitós aquest divendres al matí. Concretament, la policia va trobar el cadàver en obrir una camioneta Toyota grisa i amb matrícula de Califòrnia que feia forta pudor. En obrir el maleter, van trobar una persona embolicada en una bossa negra i amb signes de violència, segons indica l’informe preliminar. De fet, feia uns dies que el vehicle estava estacionat al mateix punt.
La guerra i les tensions amb els Estats Units han obligat la selecció iraniana de futbol a establir la seva base en aquesta ciutat fronterera en lloc de Tucson, com estava previst inicialment. Des de la seva arribada, l’equip viatja acompanyat d'un gran dispositiu de seguretat, amb vehicles armats que escorten l’autocar i els jugadors en cada desplaçament.
En aquest Mundial, la selecció iraniana debutarà aquest dimarts a les tres de la matinada contra Nova Zelanda a Los Angeles.