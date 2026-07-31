Mor Franco Baresi, llegenda del Milà i del futbol

El món del futbol s'ha quedat sense el seu lliure per excel·lència. Franco Baresi ha mort aquest divendres als 66 anys, deixant un enorme llegat com a capità històric del Milà i de la selecció italiana.
Considerat un dels millors defenses de tots els temps, Baresi va destacar per ser un one-club man, amb tota una carrera professional de 20 anys al Milà en el millor moment de la història del club. Després de 15 anys amb el braçalet de capità, va donar el relleu a Paolo Maldini, en el que és una de les parelles defensives més memorables.
En els 20 anys de carrera, entre el 1977 i el 1997, va jugar 719 partits amb el Milà, que va retirar el seu dorsal 6 quanva penjar les botes. Amb el club rossonero va guanyar tres Lligues de Campions, sis lligues italianes, dues Copes Intercontinentals i tres Supercopes d'Europa. I, amb la selecció italiana, va aconseguir el Mundial 1982 i va quedar en tercera i segona posició en les dues copes del món següents, sent un dels pocs jugadors de la història en tenir una medalla d'or, una de plata i una de bronze.
Franco Baresi: un jugador clàssic
També se'l coneix com un dels últims lliures purs, una posició que ha perdut molt protagonisme en el futbol modern i que consisteix a moure's per darrere la defensa sense una marca fixa i, quan es recupera la possessió, liderar l'inici de l'atac. Un altre jugador destacat en aquesta posició és Franz Beckenbauer. Si bé, la figura ha desaparegut per la implementació de la norma del fora de joc i per l'aposta generalitzada per la pressió alta.
A més, l'estètica clàssica el fa encara més icònic. Baresi fugia de les modes i els pentinats, lluïa botes negres senzilles i les mitgetes fins al genoll. És la imatge del futbol clàssic, sense la influència de les xarxes socials i el màrqueting.