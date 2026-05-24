Així serà la festa del Barça pel títol de la Champions: on se celebra, horaris i carrers tallats

Barcelona torna a acollir una nova celebració del club blaugrana després que l'equip hagi tornat a fer història aquest dissabte en la final de la Champions femenina. El Barça va apallissar l’Olympique de Lió per 4-0 i va tancar una temporada en què han tornat a guanyar el triplet: Copa de la Reina, Lliga i Champions.
Amb aquest nou èxit europeu, l’equip dirigit per Pere Romeu celebra aquesta fita històrica junt amb l'afició aquest diumenge a Barcelona. Com es va fer quan les blaugranes van guanyar la tercera Champions a Bilbao el 2024, aquesta vegada es repeteix l'actuació musical, però amb un canvi d'escenari.
Horaris: quan comença i programació de la tarda
La celebració començarà aquest diumenge 24 de maig a les 17 hores amb animació i continguts interactius per al públic, segons explica el club en un comunicat oficial. Un dels plats forts de la tarda és l'actuació musical, que aquest any protagonitza el grup Figa Flawas amb un concert que comença cap a les 18 hores.
A partir de les 19 hores, l’equip prendrà el protagonisme de l’escenari per dirigir unes paraules a l’afició blaugrana. Es preveu que la celebració finalitzi al voltant de les 20 hores.
Canvi d'ubicació: on se celebra la festa del Barça?
El 2024 la celebració va ser a la plaça Sant Jaume, on l'aleshores president del Govern, Pere Aragonès, va rebre l'equip, però aquesta vegada l'escenari canvia a l'avinguda Maria Cristina. Es preveu l'assistència de milers de persones per celebrar junt amb les blaugranes el títol europeu al ritme de Figa Flawas.
Per la ubicació de la festa es veuran afectats alguns carrers de la zona. Es preveuen restriccions o talls puntuals en la mateixa avinguda Maria Cristina, així com en els accessos immediats de Plaça Espanya i l'entorn de la Fira i Montjuïc. És per aquest motiu que es recomana utilitzar metre o FGC fins a Espanya:
- L1 metro fins a la parada Espanya.
- L3 metro fins a la parada Espanya.
- L8 FGC fins a Espanya.
També hi arriben diverses línies suburbanes d’FGC que acaben o passen per Plaça Espanya:
On es podrà veure la celebració?
Per a qui no pugui assistir-hi presencialment, la festa es podrà seguir en directe per diferents canals:
- Televisió: TV3
- En línia: plataforma 3Cat, web d’Esport3 i els perfils oficials d’X de 3Cat i Esport3.