El Barça d'Alèxia vol destronar les reines d'Europa en una final de Champions amb cares conegudes

El Barça jugarà aquest dissabte la sisena final consecutiva de la Lliga de Campions femenina, en la qual espera sumar el quart títol de la seva història. S'enfrontarà al totpoderós Olympique de Lió, el rei indiscutible d'Europa amb vuit orelludes a les seves vitrines i un dels pioners a apostar pel futbol femení. El partit serà, doncs, un plebiscit per determinar quin dels dos és el club més gran del continent i, a més, tindrà diversos condicionants que li sumen molt atractiu, amb diverses intrahistòries úniques.
Les blaugranes arriben com a favorites i amb la possibilitat d'equilibrar la balança a les finals de la Champions contra les franceses -n'ha guanyat una i n'ha perdut dues-, tot i que es preveu un matx molt igualat entre dos equips amb estils contraposats. Mentre que el Barça es caracteritza per l'ADN cruyffista, amb un mig del camp d'elit i un estil de joc basat en la possessió, el Lió té les millors armes en el contraatac i la potència ofensiva. Un xoc d'estils en què caldrà veure quin podrà contrarestar l'altre.
Més enllà de ser el millor partit possible futbolísticament i de la significació que té pel que fa al torcebraç entre dos dels clubs amb més Lligues de Campions, hi ha un tercer al·licient extrafutbolístic que fa la diferència: el retrobament amb vells coneguts. D'una banda, Jonathan Giráldez s'enfrontarà al Barça per primera vegada des que va marxar el 2024. I, de l'altra, ho farà Ingrid Engen, que l'estiu passat va canviar Barcelona per Lió. Engen, a més, s'enfrontarà a la seva parella, Mapi León, en una situació inèdita que han decidit compartir obertament a les xarxes socials.
Barça-Lió, la lluita del príncep que vol destronar el rei
L'Olympique de Lió és, amb molta diferència, el club més històric del futbol femení. Va ser un dels que van encapçalar-ne la professionalització i va establir-ne els estàndards. Va dominar el panorama continental i internacional amb mà de ferro durant la dècada del 2010, quan va guanyar set de les 10 Champions -cinc de manera consecutiva-, i per les seves files han passat moltes de les millors jugadores de la història, com Ada Hegerberg.
El Barça ha agafat el relleu la dècada del 2020, coincidint amb les etapes de Lluís Cortés, Giráldez i ara Romeu a la banqueta. Des de la primera orelluda que va conquerir la temporada 2020-2021, ha jugat totes les finals i Alèxia Putellas i Aitana Bonmatí s'han repartit totes les Pilotes d'Or. El Lió va guanyar l'última Champions el 2022, precisament contra el Barça, que va obtenir la venjança el 2024, en un partit que va ser llegit per a molts com la confirmació del canvi d'hegemonia.
Si el Barça guanya la quarta Lliga de Campions, igualarà el Frankfurt com el segon equip amb més títols i també equilibrarà el balanç contra el Lió a les finals, amb dues victòries per a cada club. A més, donarà continuïtat al seu domini després de la desfeta de la temporada passada contra l'Arsenal, a qui el Lió ha eliminat enguany a les semifinals, i tallarà les ales a les franceses en el seu procés de reconquesta.
El retorn de Giráldez i Engen
La càrrega emocional del partit serà molt considerable perquè, a més de la lògica pressió que implica lluitar per al principal títol de clubs, el Barça es tornarà a veure les cares amb l'entrenador més important de la seva història. Giráldez va arribar al club el 2019 com a part del cos tècnic de Cortès quan encara no havia guanyat cap Champions i va marxar el 2024 amb tres orelludes, tres Lligues, dues Copes i tres Supercopes d'Espanya, guanyant 10 dels 12 títols possibles com a primer entrenador. La sortida va ser traumàtica, amb especulacions sobre enfrontaments amb diverses jugadores, i va estar un temps sense equip. Ara ha tornat amb un projecte molt ambiciós i només el seu antic club el separa de l'èxit.
El cas d'Engen també influirà. La migcampista noruega jugarà a casa seva, a l'Ullevaal Stadion d'Oslo, i s'enfrontarà al seu exequip i a la seva parella. Mapi i Engen han volgut compartir com han viscut les setmanes prèvies amb diversos vídeos a les xarxes socials, en què han explicat que han acordat no parlar de futbol i no tenir pietat. Totes dues volen guanyar i, per protegir la relació, han convingut que cal separar la vida professional de la personal. La parròquia culer desitja que sigui Engen qui hagi de gestionar la derrota i poder celebrar amb Mapi, Alèxia, Aitana i companyia un triomf històric a la Champions.