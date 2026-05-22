Es podrien repetir les eleccions del Barça: admès a tràmit el recurs per les firmes de la candidatura de Marc Ciria

El Tribunal Català de l’Esport ha admès a tràmit el recurs presentat per Marc Ciria contra la invalidació de diverses firmes de la seva precandidatura a la presidència blaugrana, tal com ha avançat RAC1. Ciria es va quedar fora de la cursa electoral després que la junta electoral del club anul·lés 598 dels 2.844 signatures que havia presentat, amb el tall mínim per convertir-se en candidat era de 2.337 firmes vàlides, va quedar-se a només 90 suports de poder competir contra Joan Laporta i Víctor Font.
Ara, però, el Tribunal Català de l’Esport ha admès a tràmit el recurs i disposa de vuit dies per resoldre el cas. Si la resolució fos favorable a Ciria, podria arribar a reclamar la repetició de les eleccions que va acabar guanyant Laporta.
Segons va explicar el mateix Ciria en el seu moment, bona part de les firmes invalidades corresponien a qüestions formals, com ara la manca de fotocòpies del DNI, documents caducats, duplicitats amb altres candidatures o errors en el número de soci. El precandidat i el seu equip legal van criticar especialment el sistema de validació utilitzat durant el procés electoral, el qual va qualificar "d'arcaic".
Ciria no vol impugnar les eleccions
Tot i l’admissió a tràmit del recurs, Ciria ja va assegurar en el seu dia que no té intenció de repetir el procés electoral ni d’impugnar els comicis “per respecte a la institució del Barça”. Això sí, també va advertir que, si el Tribunal Català de l’Esport no li dona la raó, no descarta portar el cas a la justícia ordinària per defensar els socis que van donar suport a la seva candidatura.