Barcelona instal·larà una pantalla gegant per seguir la final de la Champions femenina

Barcelona habilitarà una pantalla gegant al parc de les Glòries per seguir en directe la final de la UEFA Women's Champions League d'aquest 2026 entre el Barça i l’Olympique de Lió. El partit, que es juga a l’estadi Ullevaal d’Oslo i serà la primera vegada que la final de la màxima competició europea femenina es disputi a Noruega, es disputa el 23 de maig a les 18 hores.
L’Ajuntament, a través de l’Institut Barcelona Esports, repetirà així la fórmula de l’any passat, quan també es va instal·lar una pantalla gegant a Glòries per seguir la final entre el Barça i l’Arsenal, que les angleses van emportar-se per la mínima (0-1). El consistori vol convertir l’espai en un punt de trobada perquè aficionats i seguidores puguin viure el partit en un ambient festiu i seguir una nova final europea de l’equip blaugrana.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha assegurat que la ciutat “tornarà a tenir al parc de les Glòries la retransmissió en directe d’aquesta històrica final”. "Volem que els barcelonins i barcelonines puguin gaudir de la que esperem que sigui la quarta victòria del Barça en aquesta competició”, ha afegit. Amb la instal·lació de la pantalla gegant al parc de les Glòries, el consistori defensa que reforça la seva aposta per convertir Barcelona en una ciutat referent de l’esport femení.
Nou repte europeu per al Barça
La d'enguany, serà la quarta final continental entre tots dos equips, després de les disputades el 2019, el 2022 i el 2024, amb un balanç favorable a l'Olympique, que van imposar-se en les dues primeres, mentre que el Barça va aconseguir la revenja fa dos anys amb una victòria per 2 a 0. El conjunt blaugrana buscarà ara un nou títol continental davant unes franceses que són les reines de la competició, amb vuit Champions a les vitrines, el club que en té més. Les blaugrana arriben a la cita després d’eliminar el Bayern de Múnic i disputaran la seva sisena final consecutiva de Champions, una fita sense precedents en la història. L’equip entrenat per Pere Romeu s'enfrontarà a un vell conegut, l'entrenador de l'Olympique Jonatan Giráldez, exentrenador del Barça.