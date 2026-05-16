Robert Lewandowski no renovarà amb el Barça

Ja és oficial: Robert Lewandowski deixa el Barça. El davanter polonès no renovarà amb el club després d'un cicle de quatre temporades com a blaugrana i aquest diumenge viurà el seu últim partit al Camp Nou contra el Betis. "Ha estat el capítol més increïble de la meva carrera", ha escrit el jugador en una publicació a xarxes.
Lewandowski va arribar al Barça l’estiu del 2022 procedent del Bayern de Múnic i "es va convertir, des del primer dia, en una referència ofensiva per a l'equip", diu el club a través d'un comunicat. En total, el polonès marxa amb 119 gols en 191 partits, convertint-se així en el catorzè màxim golejador de la història del Barça.
A banda dels gols, Lewandowski ha conquerit tres lligues en quatre temporades vestint la samarreta blaugrana, una Copa del Rei i ha alçat, també en tres ocasions, la Supercopa d'Espanya. A més, el davanter polonès també va guanyar el Pichichi de la Lliga en la seva primera temporada, marcant 23 gols.
"Després de quatre anys plens de reptes i de treballar molt dur, és hora de seguir endavant. Marxo amb la sensació que la missió està complerta. Quatre temporades, tres campionats. Mai oblidaré l'afecte i estima que vaig rebre dels aficionats des dels meus primers dies", ha assenyalat Lewandowski. "Catalunya és el meu lloc al món. Gràcies a tothom que he conegut pel camí durant aquests quatre anys tan bonics".
També Hansi Flick, que la setmana passada va patir la pèrdua del seu pare el mateix dia que el Barça es va proclamar campió de la Lliga, ha dit unes paraules: "És un privilegi treballar amb ell. Cada dia fa el millor per estar al màxim nivell". L'aficionat blaugrana mai oblidarà l'esforç econòmic que va fer el polonès per venir al club, rebaixant-se el sou de manera significativa, ni l'aposta que va fer pel Barça després de la pèrdua de Messi i amb l'equip a la deriva.