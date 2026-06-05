Després de les revelacions d'El País sobre els set cardenals, 61 bisbes i 26 superiors d'ordes religiosos que han encobert i silenciat casos de pederàstia, ara el Vaticà ha anunciat que el Papa es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant la seva visita a l'Estat.
El pontífex arribarà dissabte a Madrid i es desplaçarà dimarts a Barcelona, tot i que encara no s'han donat detalls d'aquesta reunió, ni la data, ni el lloc, ni les característiques. Així, la Santa Seu respon a una demanda reiterada per part de col·lectius de víctimes que, amb motiu de l'estada a Catalunya de Lleó XIV, reclamaven justícia i una trobada a l'Abadia de Montserrat.
L'anunci del Vaticà s'ha fet públic aquest divendres, coincidint amb la publicació de la investigació d'El País que assenyala prop d'un centenar de responsables eclesiàstics per presumptament haver ocultat casos de pederàstia dins de l'Església. Entre les persones citades figura Joan Josep Omella, actual arquebisbe de Barcelona, que ha negat les acusacions.
Assenyalats per encobrir casos de pederàstia durant dècades
Després de vuit anys d'investigació, El País ha preguntat a 211 institucions eclesiàstiques sobre els fets acusades d'abusos sexuals i, un mes després, només tres d'aquestes han contestat a les qüestions. Les revelacions han transcendit tot just uns dies abans que el Papa Lleó XIV visiti Catalunya, mentre l'Església i el Vaticà es mantenen al marge i, en tot cas, rebutgen les acusacions.
Els set cardenals que l'anàlisi assenyala són Vicente Enrique i Tarancón, Antonio María Rouco, Narcis Jubany, Ricard Maria Carles, Lluís Martínez i Sistach, Carlos Osoro i Juan José Omella. Pel que fa als casos més antics, aquests apunten a Rafael Álvarez Lara, bisbe de Guadix; Juan Pedro Zarranz y Pueyo, bisbe de Plàsencia; i el de Jaén, Félix Romero Menjíbar.
Omella no hauria comunicat a les autoritats ni hauria obert procés canònic després de rebre una alerta d'abusos el 2022 per part del sacerdot de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, Jorge Alexander Patiño Moreales. Tot i que l'arquebisbe de Barcelona va admetre que sí que li va arribar la notícia, no en va fer res al respecte.