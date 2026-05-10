Mor el pare de Hansi Flick hores abans del Clàssic

El món del futbol s'ha vist sacsejat aquest matí per la trista notícia de la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del FC Barcelona, tot just el mateix dia en què el Barça podria guanyar la Lliga. Malgrat el cop emocional que suposa aquesta pèrdua personal, el tècnic alemany ha demostrat un compromís inqüestionable amb el club i els seus jugadors. Flick va comunicar la notícia a la plantilla abans de desplaçar-se cap a l'Hotel Torre Melina, on l'equip es troba concentrat per ultimar els detalls de l'enfrontament contra el Real Madrid.

Tot i les difícils circumstàncies, Flick ha decidit mantenir-se al capdavant de l'equip i dirigirà el conjunt blaugrana des de la banqueta durant el Clàssic. El tècnic ha volgut estar a prop dels seus futbolistes en un dels partits més decisius de la temporada, una decisió que ha estat rebuda amb un gran respecte i admiració per part de tot el vestidor i la directiva del club, que li han traslladat tot el seu suport en aquests moments de dol.

Per honrar la memòria del seu progenitor, aquesta tarda es guardarà un respectuós minut de silenci a l'estadi abans de l'inici del matx. Així mateix, com a mostra de condol i tribut, els jugadors del Barça lluiran un braçalet negre durant el partit. Aquest gest simbòlic unirà afició i equip en un homenatge a la figura del pare de l'entrenador.

El Barça ha publicat un missatge a les xarxes mostrant el seu suport a l'entrenador: "Compartim el teu dolor i l'acompanyem en aquest moment tan difícil per a ell i la seva família".

El FC Barcelona i tota la família blaugrana volem fer arribar el nostre afecte a Hansi Flick per la mort del seu pare. Compartim el teu dolor i l'acompanyem en aquest moment tan difícil per a ell i la seva família. pic.twitter.com/4MfVlpIqP7
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 10, 2026