El Barça convida al Clàssic el president de la Federació Internacional de... Boxa

Diumenge de clàssic. Avui, el Barça pot guanyar la Lliga i pot fer-ho per primer cop contra el Madrid, que tot just passa per una de les pitjors crisis internes de la història recent. El partit, que es disputarà al Camp Nou per primer cop des que els blaugrana hi han tornat, comptarà a més amb algunes personalitats, com ara... el president de la Federació Internacional de Boxa, Mauricio Sulaimán, i el campió d'Europa Superlleuger de boxa, Sandor Martín.
A banda, el Barça també ha convidat a veure el partit des de la llotja el Mago Pop. De fet, fa tot just una setmana Flick havia d'anar amb la dona a veure una de les seves funcions i que no podria veure l'Espanyol-Madrid, però finalment van haver de cancel·lar els plans per problemes tècnics.
També s'asseurà a la llotja la cantant Olivia Rodrigo, de qui portaran, a més, el nom a la samarreta. En el marc de la col·laboració amb el Barça i Spotify, l'estatunidenca va oferir una actuació sorpresa aquest divendres al Teatre Grec de Montjuïc. Finalment, també hi haurà el president de la RFEF, Rafael Louzán, i el de la Liga, Javier Tebas.