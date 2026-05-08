El Reial Madrid limita la sanció a Valverde i Tchouaméni a una multa

La baralla entre Valverde i Tchouaméni ha posat encara més el focus mediàtic en la crisi que colpeja el vestuari del Reial Madrid. Aquest dijous al vespre, després de transcendir l'existència d'aquesta batussa, el club madrileny es va veure obligat a emetre un comunicat anunciat que obriria dos expedients disciplinaris contra els seus jugadors. En aquell mateix moment, tenint en compte que el club no informava de la quantitat de les sancions, van aparèixer les primeres especulacions sobre quin impacte tindria per al vestuari la baralla entre els dos jugadors.
Segons informava la COPE, el club podria qualificar els fets com una possible falta greu que implicaria suspensió d'ocupació i sou i entre 3 i 10 partits de sanció. Finalment, però, el club ha acabat rebaixant la sanció a una simple multa. Tal com han informat a través d'un comunicat emès aquesta tarda, "el Reial Madrid ha resolt imposar una sanció econòmica de cinc-cents mil euros a cada jugador, concloent així els procediments interns corresponents". D'aquesta manera, doncs, el club no sanciona amb cap pèrdua de partit la baralla entre Valverde i Tchouaméni.
Tal com expliquen en aquest mateix comunicat, aquest divendres han comparegut tots dos jugadors davant la instrucció de l'expedient i han expressat el seu penediment pels fets: "S'han demanat disculpes entre ells": "Així mateix, han traslladat les seves disculpes al club, als seus companys, al cos tècnic i a l'afició, i tots dos s'han posat a la disposició del Reial Madrid per a acceptar la sanció que el club estimés oportuna", argumenten des del Reial Madrid en aquest comunicat.
Valverde no jugarà el Clàssic
Després que dimecres ambdós jugadors haguessin de ser separats a causa d'una brega a l'entrenament, Fede Valverde i Aurélien Tchouaméni han arribat avui, de nou, a les mans. El conflicte entre els futbolistes, en què han hagut d'intervenir els companys, ha acabat amb Valverde amb un trau al cap i la visita a l'hospital per rebre-hi punts de sutura. Valverde no jugarà el Clàssic aquest diumenge perquè "se li ha diagnosticat un traumatisme cranioencefàlic" que li obliga a estar de baixa durant 10 o 14 dies. El club ha indicat que el jugador es troba "en el seu domicili en bon estat"
El vestidor blanc ja va viure ahir un fort intercanvi de paraules entre els protagonistes, que se'n van anar a casa en un final aparentment tranquil. No obstant això, la sessió de treball d'avui ha començat amb la negativa de Tchouaméni a donar la mà a Valverde, cosa que ha enrarit de bon començament un entrenament que la plantilla ha qualificat d'"incòmode". La jornada ha conclòs amb els migcampistes barallant-se i una reunió d'urgència en què ha participat tot l'equip.