Valverde acaba a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni al vestidor del Reial Madrid

Fede Valverde i Aurélien Tchouaméni han protagonitzat una nova baralla al vestidor del Reial Madrid. Després que ahir ambdós jugadors haguessin de ser separats a causa d'una brega a l'entrenament, l'uruguaià i el francès han arribat avui a les mans. El conflicte entre els futbolistes, en què han hagut d'intervenir els companys, ha acabat amb Valverde amb un trau al cap i la visita a l'hospital per rebre-hi punts de sutura.
El vestidor blanc ja va viure ahir un fort intercanvi de paraules entre els protagonistes, que se'n van anar a casa en un final aparentment tranquil. No obstant això, la sessió de treball d'avui ha començat amb la negativa de Tchouaméni a donar la mà a Valverde, cosa que ha enrarit de bon començament un entrenament que la plantilla ha qualificat d'"incòmode". La jornada ha conclòs amb els migcampistes barallant-se i una reunió d'urgència en què ha participat tot l'equip.
Segons apunta el diari Marca, en la trifulga entre ambdós futbolistes, Valverde ha patit un cop i ha hagut d'anar a l'hospital acompanyat per Arbeloa. Diversos membres de la plantilla han definit l'enfrontament com al “més greu viscut mai a Valdebebas". Aquestes mateixes fonts han explicat que hi hauria hagut entrades dures durant l'entrenament i, sobretot per part de l'uruguaià, constants; aquest fet hauria fet esclatar el futbolista francès.
Intervenció del club i expedients
L'incident ha finalitzat amb la intervenció del club i l'obertura d'expedient a ambdós jugadors. José Ángel Sánchez, director general del Reial Madrid, ha visitat l'equip a la ciutat esportiva pocs minuts després dels fets amb l'objectiu de posar fi a tots aquests problemes i intentar frenar una escalada de tensió que preocupa seriosament a la capital.
I és que els nervis al vestidor blanc no només no és rebaixen, sinó que l'ambient continua empitjorant. De fet, l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni confirma la deterioració de la convivència en un moment difícil per als madridistes. El Reial Madrid desitja a hores d'ara que acabi una temporada en què, per segona vegada consecutiva, els de Florentino han dit adeu a la Champions i a la Copa i en què, també, poden acomiadar-se definitivament de la Lliga en el Clàssic de diumenge al Camp Nou.