Piqué, inhabilitat durant dos mesos per la seva conducta amb l’àrbitre en l’Andorra-Albacete

La Federació Espanyola de Futbol ha inhabilitat Gerard Piqué durant dos mesos per la seva conducta durant el partit de divendres passat del FC Andorra contra l’Albacete en què el club, del qual Piqué és principal accionista, va perdre per un gol.
El conflicte va esclatar després d'aquest gol, quan el cos tècnic andorrà va protestar per un acte que ni l’àrbitre ni el VAR van considerar sancionable i que va acabar amb l'expulsió de Carles Manso (entrenador principal), Dani Ortiz (responsable de porters), Enrique Agudo (fisioterapeuta) i Jonathan Barreal (encarregat del material).
El càstig s’ha fet oficial aquest dimecres després que el Comitè de Disciplina de la RFEF revisés l’acta redactada per l'àrbitre aragonès Alonso de Ena Wolf. La sanció també inclou la suspensió de sis partits per la seva conducta amb l’àrbitre, que la Federació descriu com a "actes notoris i públics que atemptin a la dignitat i decòrum esportius".
En el document arbitral s’indica que Piqué es va adreçar a l’àrbitre cridant i amb una actitud intimidatòria, seguint-lo molt de prop pel túnel fins a la zona de vestidors mentre protestava reiteradament. L’informe també recull frases com ara advertències sobre possibles agressions, desitjos d’accidents o comentaris comparatius amb altres països.
També han estat sancionats el director esportiu del club, Jaume Nogués, mentre que el director del club, Ferran Vilaseca, ha rebut quatre mesos d’inhabilitació per haver intentat, segons l’acta de l'àrbitre, agredir un membre de l’equip arbitral al pàrquing. Pel que fa al delegat del FC Andorra, Cristian Lanzarote, haurà de complir dos mesos d’inhabilitació i tres partits de sanció.
Més sancions pel club
A més de les sancions, econòmiques i laborals, la RFEF també ha decretat el tancament parcial de l’estadi, en concret de la zona de llotja i zona VIP, i una multa de 1.500 euros i l’avís que, si es repeteixen els fets, es podria aplicar una penalització de tres punts a la classificació. L’organisme també ha recordat que el club ja havia incomplert anteriorment la normativa sobre l’accés de persones no autoritzades a zones restringides.
La resposta de Piqué: "És evident que té un tema personal contra el nostre club"
L'exjugador del Barça no s'ha quedat callat, ha respost a l'acta de l'àrbitre a través del seu perfil d'X amb un missatge d'indignació que qüestiona la professionalitat del col·legiat. "Vam demanar fa un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrés més partits del FC Andorra. És un àrbitre que no té el nivell i és evident que té un tema personal contra el nostre club", ha reblat Piqué.
Per la seva banda, l’FC Andorra va emetre un comunicat l’endemà del partit en què mostrava el seu desacord amb l’acta arbitral, considerant que no reflecteix fidelment els fets ni les converses mantingudes. El club exigeix una rectificació del document i no descarta emprendre accions legals per protegir els seus interessos i la seva reputació.