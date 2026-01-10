Gerard Piqué fa una crida perquè l'ajudin a treure la neu del camp de l'Andorra: «Avui juguem»

Gerard Piqué és un expert de les xarxes socials i un líder de masses. La seva última ha estat fer una crida a través d'X perquè els andorrans i els seguidors del seu club l'ajudin a treure tota la neu que hi ha sobre la gespa: "vint-i-vuit centímetres", exclama.
El partit d'aquest dissabte enfronta l'Andorra contra la Cultural Leonesa i, tot i que el partit s'anava a jugar a tres quarts de cinc, s'ha ajornat per les 18 h, però jugar-hi encara és una incògnita. Davant del repte de fer rodar la pilota sobre el camp andorrà, el president i propietari Gerard Piqué ha demanat ajuda. "Avui juguem contra la Cultural Leonesa i estem amb 28 centímetres de neu. Us convido a tota la gent d'Andorra a venir ajudar-nos. Porteu pales que això ho traiem. Avui juguem", sentencia.
El vídeo ja acumula 400.000 visualitzacions i l'empenta de l'exblaugrana per tirar endavant la disputa del partit, l'esforç que fan els treballadors del club i els aficionats ha fet que la Lliga accepti ajornar el partit un parell d'hores, però, tot i això, no és gens segur que s'acabi disputant.
Els comentaris de la piulada són de tota mena, n'hi ha que donen suport al president de l'Andorra i n'hi ha d'altres que l'assenyalen de ser un garrepa o l'exigeixen que es posi a treballar d'una vegada per totes. Sigui el resultat final que sigui, l'exfutbolista català ha fet el màxim per cridar l'atenció i reclamar ajuda, fins i tot als mitjans de comunicació d'Andorra i al govern del principat.
Neu a Catalunya
La previsió a Catalunya és de no deixar de nevar. Tant és així que Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Neucat per la nevada intensa que afecta gran part del Pirineu. La cota de neu se situa al voltant dels 800 metres i es poden superar els 10 centímetres per sobre dels 900 metres i el mig metre a partir dels 1.500 metres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La Vall d'Aran serà la comarca més afectada per l'episodi, tot i que també es preveuen afectacions importants al nord del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya. A migdia, hi ha tres carreteres tallades per la neu i calen cadenes en una trentena de vies més, com la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu; la C-13 entre Llavorsí i Esterri d'Àneu; o la BV-4031 al coll de la Creueta.