El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la perillositat que es viurà en una immensa part del territori català. Per una banda, emet un avís amb un grau de perillositat màxim de 3/6 per vent a 26 comarques i, per altra banda, avisa de la situació de risc que es pot viure a l'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya a causa d'una nevada intensa als Pirineus.
Protecció Civil de la Generalitat manté en fase de prealerta el pla Ventcat pel risc de fortes ratxes de vent que poden superar els 90 km/h a comarques del Pirineu i Prepirineu Occidental i Oriental, Ponent, oest de la Catalunya Central, així com al Litoral i Prelitoral Sud, durant tot el dia d'avui i fins ben entrada la matinada. El vent bufarà de component oest (ponent) i, al Pirineu, el llindar d'avís se superarà especialment a cotes altes, on també hi haurà torb.
Concretament, les comarques on el Meteocat ha alertat de la perillositat són l'Aran, el Pallas Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà -tenyides de taronja, per tant, amb major perillositat- i on hi haurà un risc més moderat serà a l'Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, l'Urgell, Pla Urgell, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès, el Baix Camp, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. Un cop endinsats en la vesprada, la violència del vent es desplaçarà cap a la zona nord del país.
Nevada intensa i risc d'allaus
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Neucat per la nevada intensa que aquest dissabte afecta gran part del Pirineu. La cota de neu se situa al voltant dels 800 metres i es poden superar els 10 centímetres per sobre dels 900 metres i el mig metre a partir dels 1.500 metres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La Vall d'Aran serà la comarca més afectada per l'episodi, tot i que també es preveuen afectacions importants al nord del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya. A migdia, hi ha tres carreteres tallades per la neu i calen cadenes en una trentena de vies més, com la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu; la C-13 entre Llavorsí i Esterri d'Àneu; o la BV-4031 al coll de la Creueta.
Paral·lelament, i d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), també continua en fase de prealerta l'Allaucat per risc d'allaus fort (nivell 4 sobre 5) a l'Aran i la Franja Nord de la Pallaresa. La situació correspon a una probabilitat molt alta d'allaus a causa de les nevades intenses combinades amb vent fort de component nord-oest. S'esperen allaus de placa de vent i de neu recent a qualsevol cota i orientació, de mida gran, amb capacitat per cobrir un grup de persones. Les allaus podran produir-se de manera natural i també al pas de persones.
Màxima prudència al volant
El Servei Català de Trànsit (SCT) demana als conductors que tinguin previst desplaçar-se cap a aquestes zones, extremar la prudència en la conducció i equipar el vehicle amb cadenes, així com portar el dipòsit ple, roba d'abrigar i el mòbil amb bateria.