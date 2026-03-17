Solució a mitges a Vallcarca per a les famílies en risc de desnonament: algunes seran reallotjades a la Casa Orsola

Algunes famílies que actualment viuen ocupant unes finques del barri de Vallcarca seran reallotjades a un edifici singular, símbol de la lluita contra l'especulació, la Casa Orsola. D'altres aniran a Torre Baró (Nou Barris) i Ciutat Vella. El relat èpic des del punt de vista del dret a l'habitatge, però, té límits. La manca de pisos disponibles adients a Vallcarca, segons el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha evitat un final conciliador. La solució habitacional a les persones afectades pel risc de desnonament ha acabat sent-ho a mitges: dels 30 ocupants comptabilitzats, 14 ja tenen lloc per ser reallotjats, però 14, no. Les altres dues persones restants no encaixarien en els "criteris de vulnerabilitat per accedir a aquests recursos", detalla la sindicatura, que ha comandat la mediació entre l'Ajuntament, les famílies i les entitats veïnals.
El síndic reivindica com, després de sis mesos de converses i recerca, ha pogut fer una proposta de solució habitacional per a les 28 persones que es troben en situació de vulnerabilitat. "Un cop trobades les solucions habitacionals per a totes, la Sindicatura dona per acabada la mediació", apunta en un comunicat el defensor del poble barceloní. Bondia subratlla que ha fet "el possible" i "l'impossible" per oferir les millors possibilitats als afectats, però que les limitacions han marcat les seves actuacions. "Ens hauria encantat trobar pisos a Vallcarca, però no n'hi havia de disponibles per al perfil de les persones afectades", ha rematat.
Mentrestant, l'Associació Veïnal Som Barri i el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca lamenten haver perdut l'oportunitat d'aconseguir un final rodó. Assenyalen que el procediment del síndic ha quedat "incomplet" i expliquen perquè 14 persones han rebutjat les ofertes que els hi han posat sobre la taula. No s'ha tingut en compte la situació de les famílies, amb situacions severes de pobresa i dependència territorial, argumenten. "En un dels casos, s'ha ofert que els avis anessin a un recurs per a persones sense llar a la Zona Franca i els pares i fills, a un pare tutelat a Torre Baró, sense possibilitat de treballar, trencant la família i desarrelant els infants escolaritzats al barri", critiquen en un comunicat conjunt les dues entitats.
En els casos que sí que s'ha acceptat la proposta de reallotjament, es tracta de pisos on se signaran contractes de lloguer social que seran vàlids mentre duri la situació de vulnerabilitat de les famílies, remarquen des de la sindicatura. Això aplica tant a la Casa Orsola -on dos dels tres pisos implicats estan gestionats per l'entitat Hàbitat 3- com a les reubicacions a Ciutat Vella i Nou Barris.
BComú pressiona contra els desallotjaments, però l'Ajuntament els activa
L'altra part implicada en les converses per aturar els desnonaments és BComú, el grup municipal que va pactar amb el govern de Jaume Collboni aprovar les ordenances fiscals si desplegaven una mediació que aturés les expulsions d'aquestes famílies que ocupaven unes finques afectades pel pla urbanístic de la rambla verda. En aquest sentit, els portaveu dels comuns, Marc Serra Solé, ha protestat per l'estat actual de les negociacions: "No entenem que la solució del govern Collboni sigui desallotjar a aquestes 16 persones restants, amb un procés promogut pel mateix Ajuntament".
Tanmateix, la resposta del govern municipal ha estat contundent. La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que el següent pas és "continuar amb els expedients", en relació als desallotjaments de les finques afectades. En aquest front, assegura que els serveis socials continuaran en contacte amb els habitants que encara no tinguin solució residencial. La realitat, però, és que això deixa en una situació molt fràgil la meitat dels ocupants d'aquests edificis. Si el síndic desapareix de l'equació, difícilment apareixerà una nova solució més adient. Per revertir aquesta plantejament, l'AV Som Barri i el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca demanen al consistori que activi noves possibilitats.
L'assignatura pendent de revisar el pla urbanístic
Igualment, tant Barcelona en Comú com les entitats veïnals implicades en la lluita per evitar els desnonaments han subratllat que l'acord polític amb el PSC comportava també revisar el planejament urbanístic, assignatura encara pendent. El text lligava "la creació d’una taula de treball que impulsi una modificació del planejament urbanístic de l’àmbit de Vallcarca que permeti augmentar-hi de forma significativa l’habitatge, tot garantint la participació del teixit associatiu i veïnal del barri". Aquest front, però, encara està pendent.