Gir de guió a Vallcarca: Collboni pacta amb BComú retocar el pla urbanístic i implicar-hi els veïns

El pols pel futur del barri de Vallcarca ha tombat lleugerament cap a la banda de les reclamacions veïnals, aquest dimarts. El govern municipal del PSC ha anunciat un acord amb Barcelona en Comú (BComú) per obrir un debat que fins ara es resistia a permetre: la idea de retocar els plans urbanístics de la rambla verda a Vallcarca. Aquest projecte, un dels grans segells del mandat de Jaume Collboni, que el va recuperar després d'anys d'haver quedat al calaix de l'adminsitració, fa mesos que ocupa un paper central de la negociació social i política a Barcelona. Una de les implicacions més sensibles que té el pla és l'amenaça de desallotjament de diverses famílies que viuen ocupant finques que havien quedat abandonades. Ara, es plantegen possibles canvis sobre el pla urbanístic. El gest, arrencat en una negociació dels comuns amb l'executiu socialista, ha estat ben rebut pels veïns mobilitzats de Vallcarca.
En concret, un comunicat oficial de l'Ajuntament de Barcelona ha especificat que s'ha pactat "la creació d’una taula de treball que impulsi una modificació del planejament urbanístic de l’àmbit de Vallcarca que permeti augmentar-hi de forma significativa l’habitatge, tot garantint la participació del teixit associatiu i veïnal del barri". El que encara s'hauria de debatre és quin serà l'àmbit territorial que es pot modificar, però tot plegat formarà part d'aquest nou espai de discussió, apunten des del consistori.
En una reacció inicial, la cap de files de BComú, Janet Sanz, ha reivindicat el canvi de to del govern municipal, després de mesos de pressió, i ha assenyalat que era prioritari que "les amenaces de fer fora veïnes acabessin". Ho deia en relació als desnonaments previstos a diferents edificis de la zona afectada, uns processos que mesos enrere van despertar protestes al carrer. Igualment, ha insistit en què cal repensar un planejament urbanístic -el de la rambla verda de Vallcarca- que es va idear fa més de vint anys. "Avui tenim un planejament que no ens serveix. El planejament que es va fer el 2002 està molt lluny de respondre a les necessitats que actualment té la ciutat i especialment el barri de Vallcarca", ha reblat Sanz.
També l'entitat de veïns més mobilitzada contra les expulsions de veïns del barri -inclosos els que van ocupar els habitatges que quedaven buits amb els anys- s'ha mostrat satisfeta amb les novetats. "És una alegria per a nosaltres obrir per fi el planejament urbanístic", ha apuntat Aran Llivina, portaveu de l'Associació Veïnal Som Barri. Tot seguit, ha subratllat que la seva prioritat és que es debati l'àmbit del carrer Bolívar-avinguda Vallcarca, en referència a la zona on també hi ha les finques amb famílies en risc de desallotjament. Al seu parer, existeix un model de reforma urbanística que permetria "respectar els habitatges existents" i situar el dipòsit pluvial previst en uns terrenys que no comporten expulsions residencials.
Mentre l'associació de veïns de Vallcarca sosté que vetllarà perquè efectivament sigui participativa la revisió del pla urbanístic, l'executiu municipal afegeix que la idea és poder augmentar les reserves d'habitatge a la zona. A hores d'ara, com a part de la transformació, hi ha prevista l'arribada de 522 nous pisos, dels quals 204 (40%) serien públics. Això, ara, s'hauria de repensar per millorar l'accés a una llar, assenyalen també des de BComú.