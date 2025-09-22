Janet Sanz deixa la política

Janet Sanz, actual cap de files de BComú i nucli destacat del govern municipal a Barcelona durant vuit anys, deixa la política. Segons ha pogut saber Nació, la intenció de Sanz és entregar l’acta de regidora de l’Ajuntament els pròxims mesos i, a partir de llavors, continuar un camí professional allunyat de la primera línia política. El moviment inclou també abandonar l’executiva nacional dels Comuns.
La decisió, malgrat irrompi com una sorpresa a la conversa pública, no ha estat sobtada. Fonts coneixedores constaten que fa mesos que la renúncia formava part dels plans de Janet Sanz i que simplement la regidora ha adaptat el calendari a l’equilibri entre les seves necessitats i les del seu espai polític.
Aquest mateix matí, l’encara presidenta del grup municipal de Barcelona en Comú s'està reunint amb els companys del partit per comunicar la fi del seu pas per la política institucional. S'acaba així un cicle de 14 anys a l’Ajuntament, primer amb Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i després amb el projecte aglutinador dels comuns. Enrere queden també les polítiques de transformació urbana que va capitanejar Sanz durant els períodes de govern amb Ada Colau, amb les superilles com a segell identificador. Ara bé, aquest dilluns a les 11:30h, la regidora i l'eix verd de Consell de Cent oferiran un darrer ball. Aquest ha estat l'escenari escollit per Janet Sanz per convocar una roda de premsa i per detallar els motius del seu adeu polític.
Les intrigues de BComú cap al 2027
L'any 2011, quan va arribar al consistori, ho va fer com a número 4 de la llista d'Iniciativa. A la següent visita a les urnes, s'hi implicaria com a número 5 en unes llistes (ja de BComú) que acabarien portant-la al govern de la ciutat. Més tard, tant al 2019 com al 2023 es va establir com a número 3 de la seva candidatura. I ara, després que primer Jordi Martí i després Ada Colau anunciessin la seva marxa de l'Ajuntament, Sanz s'havia quedat com a cap de files de la formació. De cara al 2027, això la situava com una de les candidates destacades, dins del seu espai polític, per intentar recuperar l'alcaldia. Els seus plans, però, anaven exactament en la direcció contrària. Després de tres mandats i mig a l'Ajuntament, Janet Sanz ha decidit apartar-se del consistori.
De fet, el pas de Sanz farà que els comuns a Barcelona ja no tinguin cap regidor en actiu de la fornada del 2015, aquella que els va permetre guanyar les eleccions. La dada evidencia el canvi d'etapa que embolcalla BComú, que ara ha d'aclarir si a les pròximes municipals aspira a trobar una nova cara mobilitzadora o si prefereix recuperar algun vell conegut. A la baralla d'opcions de la segona categoria fa mesos que hi és Gerardo Pisarello, entre altres possibilitats. També queda, com ja és habitual, la incògnita sobre si Ada Colau -ara immersa en la Flotilla per arribar a Gaza- estaria disposada a fer un Xavier Trias i tornar a unes llistes municipals com a cop d'efecte. El que és segur, de moment, és que Janet Sanz s'ho mirarà des d'una certa distància.
[Aquesta informació s'ampliarà més endavant]