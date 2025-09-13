Colau augura atacs «molt pitjors» a la Flotilla en el camí cap a Gaza

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avisa que és "previsible" que la Global Sumud Flotilla pugui patir nous atacs i que siguin "molt pitjors" en la represa de la marxa cap a Gaza, després de l'escala a Tunis, on els activistes han denunciat dos atacs amb dron. En una entrevista a l'ACN, Colau adverteix que Israel "no respecta res" i actua "amb impunitat en aigües internacionals" i per això reclama al govern espanyol que doni "protecció efectiva i concreta" a les embarcacions que formen part de la missió per obrir un corredor humanitari a Gaza. L'exalcaldessa també diu que els "preocupa" que els governs europeus siguin "tan covards" davant Israel. "Això en posa en perill a totes", alerta.
En plena marxa cap a Gaza, Colau reivindica que la Flotilla és ara "més urgent que mai" després que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, hagi "incrementat més l'ofensiva". "El propòsit d'obrir un corredor humanitari és un mínim de mínims", remarca. Des de Tunis, on han fet escala, preveuen trigar 10 dies a arribar a Gaza.
Després dels atacs a Tunis contra els vaixells, l'exalcaldessa considera que és "molt greu que s'estigui normalitzant" que Israel "ataqui impunement vaixells amb banderes europees, plens de ciutadans europeus". "Són atacs terroristes perquè són atemptats contra la vida humana. Ens han posat en perill. Podrien haver incendiat i enfonsat els vaixells i hi havia persones a dins", subratlla.
Colau remarca que se senten "insegurs" perquè "Israel ja ha demostrat que no respecta res ni la llei" i que la manca de protecció per part dels governs és un sentiment compartit entre la quarantena de nacionalitats que formen part de la Flotilla. "La veritat és que trobem a faltar que els països europeus diguin que obriran una investigació internacional i que demanaran responsabilitats", argumenta, tot indicant que han revisat protocols i els integrants de la Flotilla s'han anat formant aquests dies perquè "tothom vagi el més segur possible i sàpiga com actuar davant situacions tan extremes".
Retreu manca "d'implicació" de Sánchez
En el cas del govern espanyol, l'exalcaldessa de Barcelona ha lamentat que no hi hagi hagut una resposta "més clara i contundent" per part de l'executiu davant els atacs. "Trobo a faltar que el president Sánchez s'impliqui en la protecció d'aquesta Flotilla perquè estem fent exactament allò que haurien d'estar fent el govern europeu, que és fer el màxim esforç per obrir un corredor humanitari i una cosa tan mínima com el menjar, l'aigua i les medicines arribin a una població que està exhausta després de dos anys de genocidi".
A més, Colau diu estar "sorpresa" per no haver tingut "cap contacte directe" amb cap membre del govern espanyol, tampoc amb Sánchez, especialment després d'haver patit "dos atacs molt greus" a Tunis, i que tampoc estiguin fent "declaracions públiques per exigir a Israel que respecti la llei internacional" i s'obri una investigació interna sobre els atacs.
Explica que va rebre una trucada de l'ambaixador espanyol a Tunísia en què va ser "amable, però res més" i considera que el govern espanyol hauria de donar "protecció efectiva i concreta" a la Flotilla. "Crec que en altres casos es faria i no entenc per què no es fa amb nosaltres. Tanta por tenen a Israel?", diu. Entre les mesures que planteja Colau hi ha, per exemple, que els governs enviïn vaixells de salvament marítim per acompanyar la Flotilla.
Lamenta la "por" dels governs europeus a Israel
L'exalcaldessa de Barcelona retreu als governs europeus que tinguin "por" a Israel i avisa que, així, s'està posant "en perill" la vida dels ciutadans. "Hem d'entendre que si Europa es plega davant d'un estat genocida com és Israel, estarem insegurs sempre. Ens estan posant en perill. S'han d'enfrontar a Israel perquè el món sigui un lloc més segur", afegeix.
L'exalcaldessa apunta que l'objectiu de la Flotilla és fer que "els governs reaccionin i canviïn la seva actitud". "Tota la gent que estem aquí evidentment que sentim que no ens representen els nostres governs ara mateix perquè no estan fent el màxim esforç, perquè tenen molts més recursos que nosaltres per fer això que estem fent ara mateix, que és obrir un corredor humanitari. Si tots els governs europeus es posessin d'acord amb això, evidentment que es podria obrir el corredor humanitari", afirma.
També denuncia la "doble moral de la geopolítica perversa", en què "els interessos econòmics i interessos armamentístics pesen més que les vides humanes". Sobre el posicionament de la Comissió Europea de no fomentar iniciatives civils com la Flotilla, Colau creu que la missió està "posant un mirall a la Comissió Europea" i acusa la Unió Europea d'haver "perdut tota autoritat moral".
Per Colau, és "imprescindible" tallar relacions diplomàtiques, econòmiques i armamentístiques amb Israel, així com "treballar per una geopolítica mundial que permeti seguretat, llibertat i drets humans". Així, denuncia "la hipocresia" per haver aïllat Rússia per la invasió d'Ucraïna i no Israel pels atacs a Gaza. "No s'entén aquesta doble moral", conclou.