Nadal des d'una habitació d'hospital: «Intentem mantenir la il·lusió dels nens i nenes»

Aquestes dates inviten a la il·lusió i l’esperança en un context festiu i familiar. Els nens i nenes viuen Nadal amb una màgia irrepetible que invoca la nostàlgia entre els adults per reviure aquelles sensacions. Una època que pels infants ha de ser única, per molts d’aquests no resulta ser tan eufòrica. Perquè mentre els carrers s’omplen de llums i retrobaments, a dins dels hospitals hi ha nens i nenes que ho viuen des d’un llit esperant a poder sortir i que tot torni a la normalitat.
És per això que els hospitals, sovint, no només tenen una tasca sanitària sinó una tasca pedagògica. Un any més, els professionals de la salut de l’Hospital Infantil de Vall d’Hebron, juntament amb un gran nombre d'entitats que hi col·laboren, preparen activitats durant les festes nadalenques per aportar la màgia de l'època als nens i nenes ingressats.
Un Nadal excepcional
Arbres de Nadal, estels i tota mena de decoracions omplen no només l’espai dels infants i joves, sinó també la zona dels adults. Ferran Prats, pediatre de l’hospital, explica a Nació que sempre s’intenta donar permisos per sortir, però que els infants amb problemes respiratoris que necessiten un suport que no el tenen a casa són els que menys en poden obtenir. El doctor alterna la seva feina amb l'Associació IN FUN, que va iniciar fa set anys amb l'objectiu de millorar el lleure hospitalari amb activitats de manualitats i visites d’animadors que provoquen rialles als nens i nenes.
La diferència d'emocions i de sensacions depèn de l'edat que tenen els nens i nenes. "Els infants entenen menys la situació que els adolescents", esmenta. "Els més petits potser es troben bé i no saben per què han d'estar allà, en canvi, els més grans, tot i potser tenir bones sensacions, són més conscients de la situació que viuen", afegeix.
Per la seva part, Marta Gascón, encarregada d’organitzar el Nadal a l’hospital, destaca la quantitat d’entitats que col·laboren i aporten el seu granet de sorra: "Hi ha moltes entitats col·laboradores que ens ajuden a fer un Nadal millor a l’hospital d’una forma voluntària". Entre aquestes hi ha la Fundació 8000 estels de l’Ànnia, que porta una decoració cada any feta per una escola a molts hospitals d’arreu de Catalunya, i el Vall d’Hebron no és una excepció. Llanetes amb Companyia és un altre exemple d'entitat que fa millor el Nadal a l'hospital. Es tracta d’una agrupació de dones d'Osona que passen l’any cosint ninos per regalar-los als nens i nenes hospitalitzats.
El tió de Nadal, el Pare Noel i els Reis Mags també visiten cada any els infants que estan ingressats. A més, enguany, el Pare Noel torna a fer un descens per la façana de l’hospital maternal: "És espectacular", celebra Gascón.
"Als més petits els agrada el tió, el Pare Noel i els Reis Mags, i els més grans prefereixen les visites de gent coneguda", esmenta l’encarregada de portar Nadal a l’hospital. I és que una activitat molt especial que genera una gran expectació entre els infants i joves són les visites de persones mediàtiques: "Amb tot això, intentem mantenir la il·lusió dels nens i nenes".
Fer cagar el tió a l'hospital
La planta de cirurgia infantil de Vall d'Hebron està plena d'infants que han de passar les festes a l'hospital perquè s'han d'operar o bé perquè el procés de rehabilitació requereix aparells específics. És el cas de l’Ona i la Laia, companyes d’habitació. L’Ona, de 18 anys, té un dèficit cognitiu i pateix d’escoliosi, una malaltia que altera la columna vertebral. La seva mare explica que durant Nadal tindrà una intervenció quirúrgica a l’esquena.
D’altra banda, la Laia té 12 anys i va caure fa uns mesos per les escales de l’escola, fet que li va provocar un desplaçament de maluc i un trencament del cartílag. Ara, està a punt de finalitzar el procés de recuperació de l’operació. "En menys d’una setmana em donaran l’alta", explica amb alegria acompanyada dels seus pares. Abans de marxar a casa, però, va poder viure un moment màgic.
Era divendres 19 de desembre quan, després de visitar diverses habitacions i provocar rialles i mirades d’il·lusió, el tió i els voluntaris que l’acompanyen van arribar a l’habitació de l’Ona i la Laia. Mentre tots cantaven la cançó, es va generar un ambient màgic i de sorpresa. Seguidament, els voluntaris van comprovar si el tió havia cagat algun regal per a les nenes i, efectivament, hi ha hagut sort.
Tant la mare de l'Ona com la Laia recorden les diverses activitats que fan a l'hospital. "Fem tallers de manualitats i pintem i dibuixem", explica la Laia. "Des de l'hospital procuren fer tot el possible per mantenir l'alegria i l'esperit nadalenc", recalca la mare. Un esperit nadalenc que per a les dues famílies és molt important i que, com esmenten, és una etapa molt esperada: "El tió, el Pare Noel i els Reis Mags és el que més m’agrada".