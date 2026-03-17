17 de març de 2026

Societat

USTEC veu una "irresponsabilitat" que el Govern no reobri la negociació amb els mestres

  • La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, atenent als mitjans de comunicació amb la resta de portaveus sindicals.
  • Iolanda Segura, aquest dimecres. -
  • Capçalera de la manifestació en defensa de la sanitat i l'educació pública -

Publicat el 17 de març de 2026 a les 16:27

El sindicat educatiu majoritari USTEC veu com una "absoluta irresponsabilitat" que el Govern no vulgui reobrir la negociació amb les organitzacions sindicals del sector després de l'acord amb CCOO i UGT, minoritàries dins la mesa sectorial. Davant la negativa de l'executiu català que ha expressat aquest dimarts la portaveu Sílvia Paneque, des d'USTEC avisen que si no es reprenen les converses "la vaga creixerà i divendres desbordarà Barcelona". La portaveu nacional del sindicat, Iolanda Segura, també ha acusat el Govern de mentir durant la roda de premsa i ha negat que tots els sindicats estiguin d'acord amb tots els punts excepte en matèria salarial, tal com ha asseverat Paneque: "No és cert: l'acord és totalment insuficient en inversió, desplegament de l'educació inclusiva i reducció de ràtios", ha assegurat Segura.

